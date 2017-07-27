ИЗВЕЩЕНИЕ

Федерация независимых профсоюзов РА извещает, что 25 июля с.г. после непродолжительной болезни на 72-м году жизни скончался первый заместитель председателя президиума ФНП, ветеран национально-освободительной борьбы и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалер ордена Трудового Красного Знамени

МИРОН ШИРИНОВИЧ АРГУН

Создана Государственная комиссия по организации похорон во главе с председателем президиума ФНП РА А.А.Айба.

Похороны состоятся в субботу, 29 июля. Вынос из дома № 3 на ул. Калмыкова в Сухуме. Гражданская панихида начнется в Доме учителя с 10 часов.

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: обществоАвтор: Федерация независимых профсоюзов РА