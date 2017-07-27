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ИЗВЕЩЕНИЕ 27.07.2017

ИЗВЕЩЕНИЕ

Федерация независимых профсоюзов РА извещает, что 25 июля с.г. после непродолжительной болезни на 72-м году жизни скончался первый заместитель председателя президиума ФНП, ветеран национально-освободительной борьбы и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалер ордена Трудового Красного Знамени

МИРОН ШИРИНОВИЧ АРГУН

Создана Государственная комиссия по организации похорон во главе с председателем президиума ФНП РА А.А.Айба.

Похороны состоятся в субботу, 29 июля. Вынос из дома № 3 на ул. Калмыкова в Сухуме. Гражданская панихида начнется в Доме учителя с 10 часов.


Номер:  78
Выпуск:  3539
Рубрика:  общество
Автор:  Федерация независимых профсоюзов РА

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