НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Нескучная классика», подпорная стена и 300 тонн воды

Разъяснить зашифрованные в заголовке слова и обозначения сподручнее всего Михаилу Алхазову – директору Детской школы искусств №1 имени К.Ковача (многим более знакомо ее прежнее название – 1-я сухумская музыкальная школа). Он и объясняет: «именно подпорная стена и 300 тонн воды являются центром беспокойства и забот школы, центром приложения стараний и усилий». А если конкретнее и подробнее, то выглядит это следующим образом.

Старинное здание, в котором Школа искусств воспитывает и просвещает растущее поколение Абхазии, расположено под горой – Сухумской. Подпорная стена, призванная оберегать здание и соседние сооружения, постепенно приходит в негодность – бетонные плиты расшатываются, земля осыпается, заваливается проход и затрудняется подъезд транспорта ко входу в здание школы не с фасадной стороны, а вход этот необходим, во-первых, чтобы вносить различный инвентарь, а главное, без него не обойтись детям с ограниченными физическими возможностями, многие из которых хотели бы учиться в школе, но войти туда сегодня для них – тяжелая проблема. Короче говоря, давний, красивой архитектуры дом, под угрозой. В критической ситуации и соседи. Некоторые уже больше года – с апреля 2016-го вынуждены ходить к себе домой через школу – сквозь звуки музыки.

Это не единственная угроза школе и окрестным обитателям. Примерно в 100 метрах над школой находится накопительный бак, вмещающий 300 тонн воды. И сам бак, уже ставший аварийным, и ситуация с осыпающимся грунтом вокруг него, могут привести к тому, что бак попросту разрушится, и тогда даже представить страшно, что может оказаться под 300 тоннами воды, какой поток устремится на город.

Руководство школы уже не первый год и не один раз обращалось в Управление культуры сухумской Администрации, в Министерство культуры и охраны памятников, в Кабинет Министров. Понимание и сочувствие есть, а необходимых денежных средств – нет.

Уже второй год подряд Школа искусств совместно с АИС – Ассоциацией инвалидов-спинальников (руководитель Алхас Тхагушев, тренер Арзадин Агрба) – организуют благотворительные концерты «Нескучная классика», средства, вырученные от продажи билетов, оба организатора единодушно направляют на ремонтно-восстановительные работы в школе. В прошлом году музыканты, а в концерте участвовали Михаил Алхазов (альт), пианистка Ольга Дашевская (бывшая жительница Советского Союза, она приезжает из Америки, любит бывать в Абхазии), сестры Ирина (скрипка) и Элеонора (фортепиано) Окуджава, дали три концерта: два – в Пицундском храме и один в Сухуме, в Филармонии. В Пицундском храме к исполнителям подключилась органистка Марина Шамба. В программе концерта прозвучали произведения Генделя, Баха, Бетховена, Моцарта, Бизе, Прокофьева.

В этом году, а это было не так давно, любители нескучной классики могли насладиться ею в столичной Филармонии и в Пицундском храме, где состоялось по одному концерту. К прошлогоднему исполнительскому составу присоединилась вокалистка Нана Черкезия, спевшая арии из опер и романсы. Музыканты предложили слушателям произведения Брамса, Венявского, Пуччини, Пьяццолы и других.

Коллектив исполнителей работает на пике творческих сил и эмоций, с пониманием своей ответственности и с желанием добиться результатов.

Михаил Алхазов рассказал, что на заработанные в прошлом году средства отреставрировали один большой класс – это школьный концертный зал, а двери в коридорах и веранду привели в их изначальный вид – естественно, что и внутри старое здание обветшало и срочно нуждается в восстановительных работах.

То, что руководство школы само старается что-то сделать своими силами, можно только приветствовать. Но большие работы вокруг нее и соседних строений в этой части Сухума, бесспорно, забота городских, да и республиканских властей.

Два благотворительных концерта, состоявшиеся уже в этом году, кстати, с приобретением билетов помогли Таможенный комитет Абхазии, Торгово-промышленная палата, «Черноморэнерго» и, конечно, слушатели, кому небезразличны воспитание и просвещение нашего растущего поколения, позволили собрать определенную сумму, которая тоже обязательно пойдет на благие цели – благоустройство Школы искусств.

Российские и абхазские таможенники принимают решения

В середине июля в Сочи состоялась рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России. Были обсуждены вопросы взаимодействия в период нынешнего летнего курортного сезона, а также технология работы и порядок совершения таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств на абхазо-российском участке государственной границы.

Таможенный пост МАПП – многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер» – пересекают, примерно, 51 % физических лиц и 45% транспортных средств от общего количества лиц и транспортных средств, пересекающих границу в регионе деятельности Южного таможенного управления. Пропускная способность МАПП «Адлер» составляет 1 500 транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки. В пиковый период – с июня по сентябрь – в течение суток границу там пересекают более 7 800 автомобилей и 50 тысяч человек. С начала 2017 года таможенную границу пересекли 4 миллиона 259 тысяч человек и более 900 тысяч транспортных средств (туда и обратно). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет 10-12%.

Сегодня в среднем в сутки границу пересекают более 7 тысяч транспортных средств и около 40 тысяч человек в обоих направлениях.

«Российская сторона предпринимает все необходимые меры для оптимизации таможенных процедур в период пиковых нагрузок. В результате проведённых мероприятий число полос движения увеличилось с 17 до 23, пять из них функционируют в режиме реверса («туда-обратно»). Организованы рабочие места для инспекторов, осуществляющих контроль пассажирских автобусов, и это позволило практически в 2 раза сократить для водителей время прохождения таможенных формальностей. Увеличен штат поста, созданы информационные зоны, сообщающие о документах, необходимых для прохождения того или иного вида контроля, о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению, о товарах, подлежащих обязательному декларированию», подчеркивают российские таможенники.

Был рассмотрен вопрос о том, чтобы оформление пассажиров, следующих в Республику Абхазия и выезжающих из нее в экскурсионных автобусах по «единому» билету, в «пиковые часы» осуществлялось в приоритетном порядке на дополнительных линиях контроля.

Еще один из обсужденных вопросов – внедрение электронной формы транзитных деклараций для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих ее на территории Республики Абхазия. Электронное декларирование транзитных грузов позволяет участникам ВЭД без личного присутствия предоставлять необходимые для таможенных операций документы, а также использовать их на разных этапах таможенного оформления. Это способствует повышению пропускной способности пунктов пропуска.

Результаты совместной работы таможни и представителей бизнеса дали положительную динамику. Так, если в 4 квартале 2016 года на таможенном посту МАПП «Адлер» было подано 3 декларации в электронной форме, то во втором квартале 2017 г. их доля от всех поданных деклараций составила уже 50,5 %.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, возникающие в процессе оформления плодоовощной продукции, страной происхождения которой является Республика Абхазия. Российская сторона отметила, что ассортимент сельхозпродукции, вывозимой из Абхазии, расширяется. С начала 2017 года из Абхазии на территорию стран ЕАЭС – Евразийский экономический союз – были вывезены огурцы, кабачки, морковь, пекинская капуста, салат-латук.

Одна из первоочередных задач таможенных органов РФ – не допустить декларирования под видом сельхозпродукции из Республики Абхазия товаров из других стран, включенных в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в отношении которых указами Президента России, постановлениями Правительства РФ установлен запрет на ввоз.

Чтобы предотвратить нарушения таможенного законодательства, стороны обсудили возможности обмена информацией, в частности, о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, о перечне производителей и поставщиков этой продукции, о предоставлении ценовой информации на сельскохозяйственную продукцию. И все это на регулярной основе.

Никарагуанцы и их гости высоко оценили дары Абхазии

В Москве, на Мосфильмовской улице, кто-то прислушался к далеко разносившимся звукам яркой ритмичной мелодии. Кавказская? Действительно, кавказская, а точнее, абхазская. И в связи с чем здесь? Ответ прост. В Посольстве Никарагуа в Российской Федерации, расположенном на этой улице, – праздник. Отмечается 38-я годовщина победы Сандинистской народной революции в Никарагуа. Посольство страны дает большой прием.

Эта страна из далекой Латинской Америки одной из первых, после России, признала независимость Республики Абхазия и является ее надежным союзником и партнером. На приеме среди многочисленных гостей, а здесь представители российских и столичных структур, многих дипломатических миссий разных стран, аккредитованных в России, и сотрудники Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. И звуки абхазской мелодии, привлекшие внимание жителей Мосфильмовской улицы и ее прохожих, это подарок Абхазии никарагуанским друзьям – перед ними и их гостями самозабвенно кружится в горском танце Мадина Пирцхелия – ученица абхазской воскресной школы при Посольстве РА в РФ.

Перед началом праздника, в торжественной части приема, под государственными флагами Никарагуа, России, Абхазии и Южной Осетии, вывешенными на территории Посольства, был выставлен почетный караул, прозвучали государственные гимны этих стран.

Праздник организован на воздухе, на обширной территории двора. Посол Хуан Эрнесто Васкес Арайя радушно приветствует высоких гостей. Поздравления, добрые пожелания, обмен мнениями, все чувствуют себя непринужденно, с удовольствием знакомятся с номерами концертной программы – выступает ансамбль национальной песни и танца, отдают должное изыскам никарагуанской кухни.

Но не с пустыми руками пришли и гости. В установленных палатках представили блюда своих национальных кухонь и свои вина Республика Крым, Абхазия и Южная Осетия, которые были высоко оценены всеми.

Как заметили присутствующие, блюда абхазской кухни вызвали у всех большой интерес.

Партнерство между Абхазией и Никарагуа продолжает крепнуть.

Новости собрала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА