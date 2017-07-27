ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ВСТРЕЧА

Делегация из Абхазии приняла участие в IV Форуме молодых дипломатов, который проходил в Москве во второй половине июля.

Посол доброй воли Абхазии Эдгар Гвазава встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита молодых дипломатов СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

«После официальной встречи с Сергеем Викторовичем мне удалось поговорить с ним уже лично. Я задал ему вопросы, касающиеся информационной безопасности, об интегрировании общества при принятии экономических, политических, социальных решений», – сказал Эдгар Гвазава.

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: политикаАвтор: Спутник -Абхазия