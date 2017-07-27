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27.07.2017
Номер: 78
Выпуск: 3539
Рубрика: политика
Автор: Спутник -Абхазия
ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ВСТРЕЧА
Делегация из Абхазии приняла участие в IV Форуме молодых дипломатов, который проходил в Москве во второй половине июля.
Посол доброй воли Абхазии Эдгар Гвазава встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита молодых дипломатов СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
«После официальной встречи с Сергеем Викторовичем мне удалось поговорить с ним уже лично. Я задал ему вопросы, касающиеся информационной безопасности, об интегрировании общества при принятии экономических, политических, социальных решений», – сказал Эдгар Гвазава.
Номер: 78
Выпуск: 3539
Рубрика: политика
Автор: Спутник -Абхазия