ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ

На совещании в Кабинете Министров Республики Абхазия Премьер-министр РА Беслан Барциц и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подвели итоги проверки объектов, включенных в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию РА.

Беслан Барциц отметил, что день прошел насыщенно: «Мы посетили ряд объектов, которые определили заранее. Некоторые из них реставрировались в рамках Инвестпрограммы 2015 – 2017 годов, такие как здание Верховного суда. На этом объекте все строительно-монтажные работы уже завершены, завозится мебель. Мы посетили так называемые переходящие объекты. Их оснащение завершим уже в следующем году. Кроме того, посетили те объекты, работы на которых в этом году начнем по Инвестиционной программе 2017–2019 годов. Это – Гагрская и Лыхненская школы».

Премьер отметил, что все заявки на увеличение лимита финансирования на этот и последующие годы в рамках Инвестпрограммы нашли полную поддержку. «Надеюсь, что следующие ваши визиты будут такими же полезными, и все совместные проекты будут реализованы», – сказал Беслан Барциц, обращаясь к министру России по делам Северного Кавказа.

Лев Кузнецов подчеркнул: «Отрадно, что этапы реализации программы прошли без торможения. Думаю, что все запланированное в рамках нашей совместной работы будет выполнено. По некоторым объектам, в первую очередь это – университет, нам вместе нужно найти поставщиков, которые могли бы под лимиты следующего периода осуществить поставку мебели, чтобы в вузе были созданы комфортные условия для учебы. Очень важно сохранить взятый темп. И я уверен, что все будет реализовано в срок».

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА