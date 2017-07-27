ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ

Сухум. Президент Р. Хаджимба встретился с министром РФ по делам Северного Кавказа Л. Кузнецовым.

Во встрече участвовал Премьер-министр Б.Барциц

Лев Кузнецов: Мы увидели мощное начало строительного сезона в рамках нашей Инвестиционной программы, поэтому очень порадовались тому, что после принятия решения за короткий срок была организована практическая работа. Задача у нас амбициозная на этот год, нам совместно нужно освоить больше двух с половиной миллиардов рублей за оставшееся полугодие. Это объекты очень важной социальной направленности. Мы обсуждали с Бесланом Константиновичем – это и дороги, и коммуникации, и инженерные сооружения, и социальные объекты – школы, детские сады, университет. Это необходимо всему населению, и поэтому важно, чтобы люди понимали, что итог наших встреч – это позитивные изменения качества их жизни.

Рауль Хаджимба: Вы, несомненно, сами заметили, что мы с опозданием начали эти работы. Я не сомневаюсь, что вся проектно-сметная документация, которая требовала особого внимания, прошла соответствующую экспертизу, достаточно жесткий контроль, и это дало определенные результаты. Месяцы, оставшиеся до конца года, будут плодотворными.

Лев Кузнецов: Вы очень точно отметили, что впервые мы имеем по всем объектам этого года и больше половины следующего года подтвержденную и прошедшую по всем необходимым стандартам проектно-сметную документацию. Такого раньше не было. Я благодарен и Вам, Беслан Константинович, за то, что обещанное было выполнено и позволяет нам с уверенностью смотреть в прикладном плане на реализацию Программы.

Рауль Хаджимба: Для нас это тоже была непростая работа. Многие вопросы, которые возникали, связаны с тем, что для нас это был первый опыт, но мы прошли этот этап. Теперь нужно качественно выполнить все работы и сделать так, чтобы ни у кого не возникало вопросов, куда эти деньги потратили и как они были использованы. Уверен, те отношения, которые складывались, будут развиваться. И те вопросы, которые я ставил перед Президентом Российской Федерации, поэтапно реализуются. Это видно по тому объему работ, который проводится в Абхазии.

Беслан Барциц: Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и лично Лев Владимирович на стадии формирования перечня объектов, которые подразумевалось включить в Программу на 2017 – 2019 годы, всегда оказывали нам поддержку. Когда вопрос встал об увеличении лимита финансирования, также мы нашли полную поддержку и понимание, что закрепили на Межправкомиссии. Сегодня в течение дня мы практически все объекты посетили – это социальные объекты, школы. Мы убедились, что там полномасштабно, динамично идет работа. Мы уверены, что все лимиты, оформленные на этот год, будут качественно и в срок исполнены. Что касается использования резервного фонда в связи со стихийными бедствиями, в этом тоже есть полная поддержка и понимание. Есть ряд технических моментов, связанных с предоставлением документов. В ближайшее время мы эти вопросы снимем. Еще раз выражаю благодарность Вам, Лев Владимирович, за поддержку.

Рауль Хаджимба: Все усилия, прилагаемые российской стороной и Вами, Ваше внимание, которые Вы уделяете работе, проводимой между сторонами, дают тот результат, о котором мы только что говорили. И я надеюсь, что многие, кто включен в этот процесс, точно так же будут оценивать качество нашей работы.

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА