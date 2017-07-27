ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании ст. 37 Закона РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации были заключены договоры купли-продажи на следующие объекты республиканской собственности, приватизируемые путем прямой продажи:

– помещение продуктового магазина – г. Сухум, ул. Назадзе, 30;

– помещение магазина №3 – г. Сухум, ул. Назадзе,30;

– гаражи НИЦ Курортологии – г. Сухум, ул. Чернявского, 18;

– здание бывшего овощехранилища (склад) – г. Сухум, ул. Акиртава, 24;

– помещение склада-магазина – г. Сухум, ул. Когония, 39;

– административное помещение, лит. А1, – г. Сухум, ул. В.Ардзинба, 80/ ул. Воронова, 21;

– административное помещение, лит. А1, В – г. Сухум, ул. В.Ардзинба, 80/ ул. Воронова, 21;

– здание магазина №57 – г. Сухум, ул. Дзидзария, 68;

– 1/2 часть помещения магазина – г. Сухум, ул. Эшба, 193;

– имущественный комплекс Сухумского винзавода – г. Сухум, ул. Адыгейская, 25/ ул. Авидзба, 5;

– помещение магазина «Сария» – г. Гудаута, пр. Героев, 2;

– помещение магазина №29 – г. Гудаута, пр. В. Ардзинба, 77;

– имущественный комплекс Гудаутского винзавода – г. Гудаута, ул. Дзидзария, 42;

– здание магазина №13 – Гагрский район, п. Цандрипш;

– имущественный комплекс спортивной базы «Динамо» – Гагрский район, с. Алахадзы;

– имущественный комплекс санатория «Нарт» – г. Гагра, пр. В. Ардзинба, 36/ ул. Черкесская;

– имущественный комплекс санатория «Абрскил» («Амра-Интернешнл») – г. Гагра, пр. В. Ардзинба, 34;

– хозяйственный двор имущественного комплекса санатория «Абрскил» («Амра-Интернешнл») – г. Гагра, ул. Демерджипа, 45.

Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации