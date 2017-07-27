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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании ст. 37 Закона РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации были заключены договоры купли-продажи на следующие объекты республиканской собственности, приватизируемые путем прямой продажи:
– помещение продуктового магазина – г. Сухум, ул. Назадзе, 30;
– помещение магазина №3 – г. Сухум, ул. Назадзе,30;
– гаражи НИЦ Курортологии – г. Сухум, ул. Чернявского, 18;
– здание бывшего овощехранилища (склад) – г. Сухум, ул. Акиртава, 24;
– помещение склада-магазина – г. Сухум, ул. Когония, 39;
– административное помещение, лит. А1, – г. Сухум, ул. В.Ардзинба, 80/ ул. Воронова, 21;
– административное помещение, лит. А1, В – г. Сухум, ул. В.Ардзинба, 80/ ул. Воронова, 21;
– здание магазина №57 – г. Сухум, ул. Дзидзария, 68;
– 1/2 часть помещения магазина – г. Сухум, ул. Эшба, 193;
– имущественный комплекс Сухумского винзавода – г. Сухум, ул. Адыгейская, 25/ ул. Авидзба, 5;
– помещение магазина «Сария» – г. Гудаута, пр. Героев, 2;
– помещение магазина №29 – г. Гудаута, пр. В. Ардзинба, 77;
– имущественный комплекс Гудаутского винзавода – г. Гудаута, ул. Дзидзария, 42;
– здание магазина №13 – Гагрский район, п. Цандрипш;
– имущественный комплекс спортивной базы «Динамо» – Гагрский район, с. Алахадзы;
– имущественный комплекс санатория «Нарт» – г. Гагра, пр. В. Ардзинба, 36/ ул. Черкесская;
– имущественный комплекс санатория «Абрскил» («Амра-Интернешнл») – г. Гагра, пр. В. Ардзинба, 34;
– хозяйственный двор имущественного комплекса санатория «Абрскил» («Амра-Интернешнл») – г. Гагра, ул. Демерджипа, 45.
Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации
Номер: 79
Выпуск: 3540
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации