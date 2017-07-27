ВРАЧ ОТ БОГА

Наши самурзаканские соотечественники

Такая оценка специалисту дается со временем, но не всем. В советские времена на фоне медработников Абхазии Тина Ираклиевна Лакербай выделялась профессионализмом.

Она работала в сфере тонкого и главного таинства природы – рождение новой человеческой жизни.

Мне приходилось общаться с Тиной Ираклиевной. От нее я узнал, что она с детства хотела быть врачом и уже в институте решила стать именно врачом-гинекологом. Не раз убеждался, что она счастлива – работает на своем месте и занимается любимым делом. Я могу привести тысячи положительных, восхищенных отзывов о ней ее пациентов, и не меньше похвальных слов абхазских медиков. Их можно услышать и сегодня.

По большому счету, иначе и не могло быть. Тина Лакербай окончила Галскую школу с золотой медалью, Тбилисский мединститут с отличием. По натуре собранная, активная, сильная женщина, она не боялась никаких жизненных трудностей. Еще студенткой она вышла замуж за Михаила Александровича Когония. Родила дочь Лали, которая стала впоследствии доктором медицинских наук, профессором кафедры онкологии.

С 1960-го по 2000 гг. Т.Лакербай заведовала отделением патологии беременных в Сухумском родильном доме.

В 1969 году стала первой женщиной-абхазкой с ученой степенью – кандидат медицинских наук. Именно такие врачи со своей духовной, профессиональной образованностью стали лицом медицины Абхазии.

Сегодня кажется странным и звучит неправдоподобно, но до войны 1992-93 гг. в Сухумский роддом приезжали пациенты со своими проблемами из Адлера, Сочи, Анапы, Майкопа, чтобы попасть «к доктору Тине Лакербай».

Это не выдумка, когда многие родители своих новорожденных называли ее именем. Многим она спасла жизнь.

Только Тина Ираклиевна Лакербай, обладая такими человеческими качествами, как открытость, доброжелательность, душевность, могла по-особенному сказать самую желанную новость для родителей – У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК!

По прошествии многих лет врачи от Бога не забываются, и их благородная деятельность хранится в людской памяти.

Сегодня ей исполнилось бы 90 лет. Слова Льва Толстого: «Мы любим человека за добро, которое он делает другим», подходят к Тине Ираклиевне полностью.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА