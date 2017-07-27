О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА В НОВОМ РАЙОНЕ

На заседании Сухумского городского Собрания депутаты обсудили вопрос о предоставлении разрешения на строительство православного храма на территории сквера в Новом районе в г. Сухуме.

При этом, было приведено заключение Земельной комиссии Администрации г. Сухума от 23 июня 2017 года, где в рекомендательной форме Сухумскому горсобранию предложено изменить целевое назначение земельного участка, являющегося парковой зоной, и перевести его из земель общего пользования в земли городской застройки.

Заслушав выписку из протокола заседания земельной комиссии, помощник прокурора Сухума Инал Квициния высказал позицию своего ведомства: «Не каждый прецедент является положительным, даже если он таким кажется. Земля, на которой инициаторы намереваются возвести такое благое строение, является землей общего пользования. Прокуратура не против его строительства в этом месте, но необходимо соблюдать предусмотренные законом процедуры. Данный прецедент может повлечь негативные последствия, сегодня это будет храм, а завтра – коммерческий объект».

По словам Квициния, согласно Земельному кодексу и Закону об административно-территориальном делении Сухумское городское Собрание не имеет полномочий менять категорию земли. Подобное решение принимается лишь Народным Собранием – Парламентом РА.

В свою очередь начальник правового отдела столичной Администрации Батал Аршба возразил: «Тот земельный участок, на котором планируется возведение храма, по плану застройки Нового района должен быть обустроен в качестве сквера. Согласно статье 15 Закона об административно-территориальном делении планы и схемы городской планировки меняются по согласованию с местными органами государственного управления. Кабинет Министров и Парламент никакого отношения к данному вопросу не имеют. Городское Собрание может не переводить данный участок земли из одной категории в другую, а лишь в качестве прецедента разрешить строительство храма, так как он тоже является объектом общего пользования и не нарушает целевого назначения сквера».

Тем не менее, помощник прокурора отметил, что Земельный кодекс запрещает строить на землях общего пользования объекты капитального характера.

В результате дискуссии было принято решение перенести слушание на следующее заседание для доработки вопроса.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс