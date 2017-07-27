ЭНЕРГЕТИКА – ОСНОВНАЯ ОТРАСЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Представляя законопроект «Об энергетике», председатель парламентского Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба сообщил, что документ предварительно обсуждался на заседании профильного Комитета, где было принято решение включить проект Закона в повестку дня очередного заседания сессии Народного Собрания – Парламента РА и рекомендовать к принятию во втором чтении. «Основной нашей задачей является то, чтобы энергетика в Абхазии находилась в государственной собственности», – подчеркнул при этом Цишба.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария высказал свою позицию: «Основой Закона является то, что впервые за современную историю Абхазии электроэнергетика как стратегически важная отрасль закрепляется в вертикально интегрируемой структуре, то есть за государственной компанией. Страны, прошедшие по либеральным этапам развития электроэнергетики, добились того, что за счет такого подхода и разгосударствления части энергетических направлений, типа распределительных, высоковольтных сетей и т. д., им удалось создать некий рынок, приведший к негативным последствиям. К примеру, даже в России не было и нет до конца ответственных за энергоснабжение, в силу того, что оно либерализировано, то есть этим стали заниматься частные компании. А, как известно, основное стремление таких компаний – извлечь прибыль, что и приводит к сбытовым надбавкам и, в конечном итоге, бьет по карману потребителя».

Аслан Басария подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности Абхазии стоит наряду с другими важными вопросами: «Электроэнергетика у нас – это основная отрасль, посредством которой идет развитие страны. И кроме нее, других энергетических ресурсов в Абхазии нет. Контроль над этой отраслью архиважен. Социально-экономическая ситуация в стране после войны не наладилась до такой степени, чтобы мы могли своих граждан обременять повышением тех или иных тарифов необоснованно. Конечно, мы должны переходить к обоснованности тарифов».

Представитель Президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба также отметил важность законопроекта: «Энергетика – одна из основных сфер экономики и безопасности государства. Именно поэтому мы вели беседу с представителями комитетов о необходимости проведения расширенного заседания, о вынесении законопроекта на рассмотрение в полномочный орган, то есть в Министерство экономики, о необходимости приглашения на обсуждение уполномоченных представителей исполнительной власти, в лице членов Энергетической комиссии. К сожалению, этого сделано не было. Полноценную позицию исполнительной власти по данному законопроекту я представить не могу, так как мы его получили вчера, и не было возможности ознакомиться с документом детально. Беглое ознакомление показало, что он нуждается в поправках», – отметил Шамба.

По итогам обсуждения проект Закона «Об энергетике» был принят на сессии Народного Собрания – Парламента РА во втором чтении, с учетом его дальнейшей доработки.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс