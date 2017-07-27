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27.07.2017
Номер: 79
Выпуск: 3540
Рубрика: общество
Автор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА
«Хибла Герзмава приглашает…»
XVI музыкальный фестиваль состоится 6 августа, в 20.00, в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.
В концерте принимают участие Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением дирижера Фабио Мастранджело, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава (сопрано), заслуженные артисты Республики Северная Осетия – Алания Алексей Татаринцев (тенор) и Агунда Кулаева (меццо-сопрано).
На театральной площади Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба будет организована площадка для прямой трансляции фестиваля, установлен экран и организованы сидячие места.
Зрители могут посетить концерт под открытым небом совершенно бесплатно!
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА
Номер: 79
Выпуск: 3540
Рубрика: общество
Автор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА