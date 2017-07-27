«Хибла Герзмава приглашает…»

XVI музыкальный фестиваль состоится 6 августа, в 20.00, в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.

В концерте принимают участие Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением дирижера Фабио Мастранджело, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава (сопрано), заслуженные артисты Республики Северная Осетия – Алания Алексей Татаринцев (тенор) и Агунда Кулаева (меццо-сопрано).

На театральной площади Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба будет организована площадка для прямой трансляции фестиваля, установлен экран и организованы сидячие места.

Зрители могут посетить концерт под открытым небом совершенно бесплатно!

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: обществоАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА