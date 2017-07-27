Иной мир, или Как здоровье заключенных?

Я приехала в Драндский СИЗО (мы называем его тюрьмой) во время утренней трехчасовой прогулки заключенных. Было солнечно. И многие ходили по двору или сидели на задворках, дыша свежим воздухом и греясь под лучами небесного светила. Меня вместе с официальными лицами СИЗО сопровождала группа из тех же заключенных, в том числе и мой однофамилец, которого я вначале приняла за работника тюрьмы – так он уверенно и по-деловому вел меня по закоулкам, показывал и рассказывал.

Первое, что мне бросилось в глаза, когда пошли смотреть медсанчасть СИЗО, это – яма, заполненная нечистотами. Впрочем, прежде чем её увидеть, я почувствовала резкий запах. Яма была накрыта какими-то не то фанерными, не то железными листами, но не полностью, и угодить в неё было проще простого. Зловонная яма соседствует не только с медсанчастью – недалеко находится и пищеблок, где заключенным готовят еду. Каким путем в яму стекают нечистоты, мне неведомо. Их я увидела позже и в другом месте – в конце двора. Они вытекают из-под северной стены здания тюрьмы и заливают баскетбольную площадку. Помню, когда я в последний раз, несколько лет тому назад, была в СИЗО, один из ребят, игравших на этой площадке, крикнул мне: «Передайте большое спасибо Марине Гумба!» (Марина Гумба через созданную ею общественную организацию «Центр социально-психологической помощи» при поддержке ОПД «Амцахара» и финансовой помощи Президента РА С. Багапш построила тогда эту спортплощадку.) Сейчас на этой площадке играть невозможно.

Мне показали и вырытую неглубокую траншею вдоль задней стены тюрьмы, в ней будут заложены, как мне объяснили, новые канализационные трубы, которые должны выйти к выгребной яме где-то дальше, за пределами двора Трубы привезли в тюрьму за день до моего приезда сюда. А вот кто из строителей новые трубы будет закладывать и на какие средства, как узнала позже от начальника тюрьмы подполковника Дато Валерьяновича Жиба, ещё не определено.

Я побывала во многих камерах… Хотя о камерах лучше не говорить, наверное, чтобы не пугать родственников. Но нет, скажу: санузлы везде забиты нечистотами – из-за неисправности всей канализационной системы в здании, потолки и стены в подтеках, нет отдельных нар (они только в медсанчасти), заключенные спят шеренгой, впритирку друг к другом. В камерах заметила перемену – двери в санузлах деревянные, в высоту человеческого роста. А раньше, во время моего последнего здесь пребывания, висели темные, замызганные занавески. Но изоляции и сейчас никакой нет – ни от шума, ни от запахов. Как должен чувствовать себя человек, любой, даже преступник, который зашел в санузел, а рядом 6-7 сокамерников находятся?!

Некоторые заключенные сами ремонтируют камеры – достают цемент, краски. Я видела их работу – кусками, то тут, то там замазанные стены, чтобы хоть не сыпалась старая штукатурка… На свои деньги заключенные купили стиральные машины, соорудили душевую. Но стены, потолки, полы в этих отсеках – тихий ужас. Как и в пищеблоке. Как, впрочем, и во многих камерах – не всем же удается самим проводить ремонтные работы.

А еще мне показали вентиляционную трубу, огромную, которая проходит под потолком в коридорах на всех этажах и которая должна очищать воздух в камерах. Но эта вентиляция не работала ни дня. Зато на неё потрачены деньги.

Показали и воду в подвале здания тюрьмы. Это не просто небольшая вода, привычная нам в подвалах жилых домов, а какая-то зловещая. Подвал тюрьмы большой, в него ведет широкая лестница, которая утонула в «темной пучине» чуть ли не до вторых-третьих своих ступенек сверху. Первое, о чем подумала (возможно, у меня пошли мысли, соответствующие месту пребывания): а ведь можно кого хочешь убить и бросить сюда – не найдут же!.. Начальник тюрьмы рассказал, что воду время от времени из подвала выкачивают. Но она набирается также интенсивно. Может быть, эту лестницу в подвал с водой стоит перекрыть какой-нибудь плотной решеткой?

Видела больных туберкулезом, больных СПИДом, с гангреной (отказался от предложенной ампутации ноги). Видела пожилых заключенных и очень юных… Из всех, с кем удалось поговорить, никто в содеянном не признавался. Только один, за спиной которого убийство сразу нескольких человек, сказал, что, конечно же, очень сожалеет о случившемся.

...Долго после посещения СИЗО у меня было ощущение, что я побывала в ином мире. Не в потустороннем, естественно, но в таком нереальном, неведомом для большинства из нас мире. И я никому не желаю там оказаться. А тем, кто уже находится там, желаю быстрей и, по-возможности, без последствий для психики и здоровья выйти оттуда. А государству, обществу в целом нужно решить проблему тюрьмы, и пока не построится новое здание (об этом скажу ниже), создать хотя бы нормальные человеческие условия. Разве нам это не под силу?

Когда я рассказывала об увиденном в Драндском СИЗО, многие говорили: «Так им и надо! Пусть сидят. Им ещё создавать шикарные условия?!»

Но… они, заключённые, выйдут же оттуда и пойдут по своим домам, к мамам и папам, женам и детям – с инфекционными заболеваниями, озлобленные, деградированные. Станут нашими соседями, коллегами, родственниками, и общество в целом будет вынуждено находиться с ними в контакте. И давно находится – уже со сколькими! Вот пример. Я знаю, вернее, знала (он уже умер) парня, вернувшегося из тюрьмы с туберкулезом. Он заразил своего соседа и родственника, который теперь долго и с трудом лечится и который общается с другими людьми, в том числе и с детьми…

Да, не все здоровыми попадают в тюрьму, многие приходят сюда со своими болезнями, но есть немало и тех, кто болезни приобретает здесь. Поэтому очень важно, в каких условиях заключенные находятся. Не сказать, правда, что не следят здесь за их здоровьем. У МВД РА есть свое медицинское Управление. В СИЗО есть медсанчасть.

И еще больных заключенных лечат в Республиканской больнице, где для них отведена специальная палата, с охраной. Например, когда я была в СИЗО, заключенный Хмаил (один из четверки, осужденной по делу Клемантовича и Скаредновой) находился в спецпалате РБ после операции на щитовидной железе.

В медсанчасти СИЗО заключенные и главная медсестра Мзия Гиндия рассказали, что их обеспечивают медикаментами, но недостаточно, больные сами, через родственников, достают лекарства. По словам Русудан Ревазовны Габлая, начальницы медицинского Управления МВД РА, медсанчасть, в который входит и туберкулёзный блок, недоукомплектована медиками – из-за тяжелых условий работы. Сейчас здесь работают два врача (терапевт и фтизиатр) и три медсестры, которые проводят и ночные дежурства. Заключенным делают только внутримышечные и внутривенные инъекции и перевязки. Основная опасность – хронические инфекционные заболевания. В 2015 году в СИЗО были обследованы 234 заключенных. Из них ВИЧ-инфицированных выявлено 2, с гепатитом В – 20, с гепатитом С – 83, с комбинированным гепатитом (В и С) – 7, с ВИЧ и гепатитом С – 2 человека. Из больных двое позже умерли, находясь в стационаре. Это стало поводом для обсуждения на заседании Парламента РА. Еще раньше, до смерти этих двоих заключенных, Кабинет Министров принял Постановление (№123 от 22 сентября 2015 года), которым был определён перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей – разный для подозреваемых и осуждённых. Были также утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие медицинское освидетельствование. Это Постановление позволило, по словам Дато Валерьяновича Жиба, через суд Гулрыпшского района, рассматривающего дела по территориальной принадлежности, освободить нескольких заключенных, чье состояние здоровья не позволяло им находиться в тюремных условиях, а другим позволило отсрочить заключение под стражу на время лечения. Конечно, вся эта процедура не из лёгких, но при неоспоримых медицинских показаниях – преодолимая. Правда, в СИЗО я виделась с тем больным, который отказывается от лечения. Вернее, от ампутации ноги, что предлагают ему врачи и что может спасти его от смерти. Но этот случай – исключение. Осужденный за разбой, а это относится к тяжким видам преступления, он не подпадает под перечень преступлений, по которым можно освободить от заключения. Сейчас, как я узнала на днях, этот больной находится в спецпалате Республиканской больницы, так как гангрена перешла и на вторую ногу…

Есть в Абхазии и другие места заключения. Это в первую очередь ИВС (изолятор временного содержания) рядом с МВД РА, в котором недавно отремонтировали полы и в котором сейчас содержатся до 40 заключенных. Некоторые здесь сидят не только временно, а почти весь приговоренный им срок, и это порой зависит от степени опасности преступника. Здесь тоже есть медкабинет и фельдшер, который числится в штате поликлиники МВД. А поликлиника – напротив МВД, что облегчает обслуживание заключенных, которых при необходимости приводят сюда под конвоем. Осматривают здесь и вновь поступающих – уже осужденных или подозреваемых, чтобы знать их состояние здоровья для дальнейших действий. Сотрудники поликлиники проводят профилактические осмотры раз в две недели. В один из выездов в СИЗО провели УЗИ органов брюшной полости и почек. Острых патологий выявлено не было, но хронические заболевания у заключенных есть. Большую благодарность выразила Русудан Ревазовна Габлая министру здравоохранения (теперь бывшему) Андзору Гоову и министру внутренних дел Аслану Кобахия, которые в прошлом году помогли им оперативно провести флюорографию всех заключенных и сотрудников ИВС и СИЗО, так как было подозрение на наличие больных с открытой формой туберкулеза, которое, к счастью, не подтвердилось. Начальница медуправления благодарна и экс-министру внутренних дел Леониду Дзапшба, при котором была отремонтирована поликлиника и созданы нормальные условия для работы медперсонала.

Кстати, если заключенные жалуются на отсутствие необходимых медикаментов, то медики говорят, что есть широкий спектр медикаментов, которыми снабжает Минздрав, но заключенные не всегда выполняют их предписания. Все они, мол, хотят выехать в спецпалату в Республиканской больнице, но не у всех для этого есть показания. Кто действительно болен, тот лечится.

А вот на питание, кстати, в СИЗО никто мне не жаловался.

Норма питания устанавливает Кабинет Министров, а продукты поставляются еженедельно от соответствующих фирм, и этими вопросами занимается отдел тылового обеспечения МВД. Начальник тюрьмы Д.Жиба пошутил, когда речь зашла о питании заключенных: «Они по граммам знают, сколько, чего и когда им положено получать из пищеблока». Да и от родственников передачи поступают регулярно, так что от недостатка питания тут никто не заболевает. Заболевают от условий содержания.

Здание нынешней тюрьмы – это один из корпусов Драндского Успенского монастыря, построенного в VI-VII веках. В этом корпусе располагались кельи послушников, которые уж очень давно стали «местом обитания» преступников и подозреваемых, как мне известно, со дня установления советской власти в Абхазии. А когда вся тюрьма капитально ремонтировалась в последний раз, никто не знает. Но знаю досконально, что после окончания грузино-абхазской войны Драндский следственный изолятор оказался пустым и разрушенным. «Работы по его переоборудованию возглавил заместитель министра внутренних дел РА Герой Абхазии Виталий Смыр. Назначенный начальником тюрьмы майор Темур Шикирба, начальник отдела общественной безопасности МВД подполковник Водик Квициния и до десяти человек личного состава, укомплектованного для работы в тюрьме, – все они были то малярами, то сварщиками, ставили столбы, натягивали колючую проволоку. В заброшенных домах изыскивали бесхозный материал для ремонта. За полгода всех этих работ было выполнено примерно на 150 млн. рублей, и при этом ничего не взято у государства, и 19 сентября с.г. тюрьма приняла первых обитателей», – писала я тогда, в ноябре 1994 года, в нашей газете. И тогда нашли-таки какие-то резервы для того, чтобы можно было заключенных содержать в достаточно нормальных условиях. Правда, сейчас другое время, другие потребности, и цены на стройматериалы иные… А время берет свое, здание продолжает ветшать. Правда, год назад, при министре внутренних дел Л.Дзапшба, после одного из бунтов в тюрьме, пришлось обновить камерные двери, а при Президенте А.Анкваб отремонтировали её парадную часть – построили новый забор с капитальными воротами, столовую для сотрудников тюрьмы.

Тюрьма – это тоже лицо государства. Заключенные – граждане государства. Сейчас их там около 300 человек. И до 70% из них – это молодые люди. За содеянное все они должны нести наказание. Изоляция от общества и содержание в строгом или ином режиме – это и есть наказание. Но содержать надлежит в человеческих условиях, а не в иных... Кстати, правы, наверное, те, кто возмущается, что из-за этих условий у заключенных год идет за два и т.д. Зэк, который крутой, создает сам себе условия поприличней (мы же все об этом знаем), а другие в этих условиях отбывают годы. Несправедливо.

К своему нынешнему состоянию тюрьма «шла» многими годами и десятилетиями, и винить в этом вроде бы некого. Вопрос о строительстве нового здания тюрьмы (место под него мне показал нынешний начальник СИЗО Д.Жиба из своего кабинета – территория большая, там можно создать и различные цеха, где заключенные могли бы работать) поднимается давно и на многих уровнях, но… Но нужны деньги. И конечно, большие. Мне называли сумму – 3 миллиарда рублей.

Заира ЦВИЖБА

P.S. Этот материал о тюрьме я написала давно, месяца два тому назад. За это время там привели в порядок канализационную систему, и как сказал мне на днях начальник тюрьмы, в камерах работают все санузлы, нечистоты не стекают на спортплощадку, и заключенные имеют возможность играть на ней в баскетбол. Городские службы помогли заложить трубы по отводной линии – канавы уже были вырыты, как я писала выше. Нет проблем теперь и с водой. Расходы на работы по заявке МВД оплатило правительство.

И это отрадно. А может быть, и вмешательство газеты не совсем на последнем месте?

Кстати, ускорению ремонта канализационной системы способствовал и Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Дмитрий Маршан. Он и его помощники-омбудсмены ходили по всем нужным инстанциям, добиваясь принятия мер.

А почему я столько времени не публиковала в газете уже готовый материал? После посещения Драндской тюрьмы я обратилась к двум высокопоставленным чиновникам, чтобы они рассказали о возможностях государства ввести в бюджет страны на будущий год расходы по строительству здания тюрьмы или о возможном финансировании строительства из других источников, в том числе из средств, поступающих извне (разговоры о российской помощи в строительстве тюрьмы уже велись на высоких уровнях). Чиновники обещали дать информацию для печати, но наши встречи все откладывались из-за их занятости. Однако Президент страны Рауль Хаджимба недавно публично заявил, что будет построено новое здание тюрьмы. Значит, так и должно произойти.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА