ЭКСПРЕСС-НОВОСТЬ

26 июля министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба принял участие в заседании Кабинета Министров.

Он представил проект Постановления «О мерах по развитию энергетической отрасли, улучшению показателей собираемости платежей и рациональному использованию электроэнергии в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».

«Как вы знаете, у нас действует республиканская энергетическая комиссия, которая осуществляет свою деятельность уже более одного года. Учитывая плачевное состояние энергетических сетей и всей отрасли в целом, вопрос собираемости платежей, рационального использования электроэнергии выходит на первый план. Значение этих вопросов очень велико. Поэтому было принято решение об организации в районах небольших комиссий, включающих в себя представителей органов местного самоуправления, органов внутренних дел, представителей районных отделений РУП «Черноморэнерго» для того, чтобы эти комиссии на постоянной основе могли осуществлять мониторинг и содействие работе РУП «Черноморэнерго». Вопрос собираемости и рационального использования электроэнергии — это не только вопрос одного РУП «Черноморэнерго» или правительства, а в целом всего государства. Поэтому роль и значение местных органов власти и их содействие имеет большое подспорье в этом вопросе. Например, там, где местные органы проявляют более активную позицию – собираемость намного выше. Я думаю, что это даст возможность выстроить вертикально интегрированную систему и сделать унифицированный подход. Хочу отметить, что это ни в коем образе не противоречит Закону об управлении в административно-территориальных единицах. Это все входит в единую государственную политику в области энергетики», – сказал министр экономики.

По итогам голосования проект Постановления был принят.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс