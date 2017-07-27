В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИОРДАНИИ

Иордания – Абхазия

Представители Иорданской неправительственной организации «Кубань» считают, что Абхазия очень богатая страна и ресурсами, и природой.

«Мы как диаспора из Иордании, как неправительственная организация верим, что можем быть модераторами в вопросах инвестирования в Абхазию для процветания республики. И одна из целей нашего визита в Абхазию – найти точки соприкосновения с Министерством экономики», – сказали гости.

Они рассказали об одном из проектов организации – Нарт-ТВ, который направлен на то, чтобы диаспора и люди со всего мира могли знакомиться с культурой кавказских народов и бытом.

Заместитель министра Батал Тарба отметил, что работа, проводимая организацией «Кубань», правильная и своевременная, а Абхазия в перспективе могла бы стать центром притяжения всей нашей зарубежной диаспоры.

«В настоящее время подходит к завершению работа над разработкой Стратегии социально-экономического развития до 2025 года, которая призвана превратить нашу страну в привлекательный экономически, развитый центр», – убежден он.

Б. Тарба рассказал о возможностях и преимуществах для потенциальных инвесторов. Он отметил, что с 2014 года действует Закон «Об инвестиционной деятельности», который включает в себя лучшие мировые практики.

Министр экономики А.Ардзинба подчеркнул, что инвестировать в производство в Абхазии сейчас выгодно, потому что государство всеми возможными способами поддерживает экспорт.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс