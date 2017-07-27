ОРДЕН ГЕРОЮ

Вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния вручил семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии Павла Орлова орден Леона, присвоенный посмертно.

Виталий Габния отметил, что это один из случаев, когда подразделение, в составе которого он воевал, поставило вопрос перед Министерством обороны о награждении героя.

«Павел был мужественным бойцом 1-го батальона 2-й бригады, и однополчане посчитали, что он должен быть награжден. Вручить награду его семье представилась возможность только спустя год», – сказал Вице-президент.

Виталий Габния рассказал, что Павел Орлов родился и вырос в Абхазии, но приехал на войну из Москвы, где к тому времени проживала его семья. Он – сын ученого и общественного деятеля, сухумчанина и большого друга Абхазии Александра Орлова-Кретчмера и Аиды Карба. Прошел всю войну, участвовал в самых сложных боевых операциях, был ранен 16 марта при штурме столицы Абхазии.

На церемонии вручения награды присутствовали супруга Павла Орлова – Ирма Гамисония, сын Вячеслав и дочь Анна, которые выразили слова благодарности всем, кто причастен к награждению их родного человека.

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА