ОБСУЖДАЛИСЬ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

На очередном заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА 26 июля депутаты первым рассмотрели ключевой вопрос повестки дня: «О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел». Соглашение было подписано в Сочи 18 мая этого года министром внутренних дел РА Асланом Кобахия и заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым. Отчёт об этом и само Соглашение опубликованы в нашей газете за 14-15 июня, №61. После ратификации Парламентом РА Соглашение вступает в силу. Обсуждая вопрос, депутаты вспомнили неоднозначную реакцию общественности на это Соглашение, да и они сами сейчас, на заседании, высказывали различные точки зрения, подчеркивали, что координация и содействие силовым структурам созданного Центра действительно должны оказаться обоюдовыгодными для сторон, и просили министра ВД А. Кобахия передать российским коллегам их замечания. На это министр ответил, что все замечания, все поправки, возможные сейчас или потом с обеих сторон, обязательно будут согласовываться, что никто из этого не будет делать секрета. Соглашение было ратифицировано 23 голосами «за», 9 – «против», а 2 депутата «воздержались».

Был ратифицирован депутатами и второй документ – Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. При этом министр здравоохранения Т. Цахнакия, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что в Абхазии до 7 тысяч инвалидов, и это инвалиды войны, инвалиды с детства или по различным заболеваниям, которым нужны особые лекарственные препараты. Министр объяснил порядок оформления заявок на них, получения и т.д.

Депутаты в первом и окончательном чтении внесли две поправки в Закон РА «О ветеринарии». Теперь функции пограничной контрольно-ветеринарной службы будет осуществлять не Республиканская пограничная контрольно-ветеринарная служба, а отдел пограничного ветеринарного контроля Государственной ветеринарной службы РА. И должностные лица этой службы при исполнении своих служебных обязанностей по осуществлению ветеринарного надзора обязаны носить форменную одежду.

В первом чтении с учетом предстоящих доработок депутаты приняли проект Закона РА «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия». Изменения должны облегчить «процедуру получения рабочей визы и позволить до 1 января 2018 года, до введения в действие миграционной карты, получать рабочую визу для иностранных граждан, въезжающих с целью осуществления трудовой деятельности как по ходатайству работодателей, так и по личному заявлению».

Долго депутаты обсуждали вопрос об энергетике. И в результате пришли к мнению, что его надо рассмотреть в четырех чтениях. Проголосовав за это, они приняли законопроект во втором чтении.

Депутаты рассмотрели ряд организационных вопросов. Создали две межпарламентские Комиссии: по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента РА и Государственной Думы Федерального Собрания РФ и по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента РА и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В Комиссии вошли по 9 депутатов. Также делегировали из своего корпуса депутатов для работы в комиссиях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов», для работы в комитетах Южно-Российской Парламентской Ассоциации и в Комиссию Совета молодых законодателей при Южно-Российской Парламентской Ассоциации. И назначили представителей Парламента РА в Сертификационную комиссию, занимающуюся благотворительной деятельностью.

При рассмотрении всех этих вопросов отмечалось, что составы комиссий не обязательно должны быть постоянными, возможна их рокировка, чтобы каждый депутат мог выезжать и работать с коллегами в других городах.

В заключение заседания сессии все проголосовавшие 33 депутата единодушно избрали заместителем председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Игоря Нуриевича Зарандия, который с августа прошлого года временно исполнял эту должность. Процедура голосования была тайной.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА