ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МВД РА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, на котором были подведены итоги работы органов ВД за первое полугодие 2017 года.

Глава государства сказал:

«Хотел бы выразить благодарность всему личному составу МВД, всем, кто был задействован в процессе розыска преступников по известному преступлению, это – сотрудники Службы государственной безопасности, Прокуратуры, ГСО». Рауль Хаджимба подчеркнул, что слаженность и согласованность в работе дали результат.

Далее он отметил: «Наша задача состоит в том, чтобы такого рода преступления не имели места. Я часто повторяю, что основная работа любой правоохранительной структуры – это профилактика и предупреждение. На это нужно сделать акценты и пересмотреть работу многих подразделений, которые должны быть задействованы в работе по профилактике и предупреждению преступлений. Она должна начинаться с участковых, которых, к сожалению, у нас на бумаге много, а вот в работе они мало задействованы».

Р. Хаджимба в своем выступлении поднял вопрос материально-технического оснащения органов внутренних дел.

«Материально-техническая поддержка МВД, к сожалению, не самая лучшая, но государство обеспечивает по мере тех возможностей, которые есть. В ближайшее время мы решим проблему транспортных средств, на это уже выделены деньги. Что касается остальных направлений деятельности материально-технического обеспечения. Тема ИКЦ – одна из возможностей решать эту задачу. Но у нас есть люди, которые стараются совершенно по-другому представить эту ситуацию. Это неправильный подход. Никто не позволит, чтобы была какая-либо наднациональная структура, которая занималась бы работой параллельно с МВД Абхазии. Структура будет нацелена на то, чтобы помогать МВД Абхазии. Мы говорили о паритете сотрудников в количественном отношении, которые будут работать в этом подразделении. Вопрос руководства четко обозначен», – сказал глава государства.

Президент ответил также на вопрос о штатном расписании, который прозвучал в ходе заседания.

«Приведу в пример ваши цифры. При структуре в 2 668 штатных единиц на первое июля текущего года в подразделениях МВД – 1 698 сотрудников. То есть недоукомплектовано 970 единиц. Давайте пересмотрим штатное расписание и поставим вопрос о возможности использования тех штатных единиц, чтобы решать задачи, которые вы ставили. Из года в год штатное расписание одно, а количество работающих совершенно другое. Надо изменить ситуацию, и это будет началом тех реформ, о которых говорят в нашем обществе. И поверьте, у нас будут совершенно другие результаты», – сказал Рауль Хаджимба.

Министр внутренних дел РА Аслан Кобахия проанализировал итоги работы правоохранительных органов в первом полугодии.

Одной из главных проблем страны министр назвал незаконный оборот наркотиков: «Мы должны всем обществом бороться с этим злом. В этом направлении наши сотрудники совместно с Генеральной прокуратурой РА и СГБ РА делают большую работу. Если мы сумеем переломить ситуацию с наркотиками, то нам удастся это сделать со всей преступностью. Наркотики – это разбой, убийства, кражи, гибель молодых людей, семейные драмы, зло всего нашего общества. Половина преступлений в этой области раскрыта благодаря сотрудничеству с гражданами. Бывали случаи, когда люди, страдающие наркотической зависимостью, обращались к нам и рассказывали о закладчиках. Этот рынок активный и послаблений не терпит! Преступники хорошо оснащены. Поэтому если мы в материально-техническом плане не будем совершенствоваться, то они будут нас опережать».

Кобахия отметил важность создания ИКЦ. «Прежде всего, это в интересах Абхазии, а не России!» – подчеркнул он.

По его словам, изменились правила фиксации преступлений: «За отчетный период произошел ряд тяжких убийств. В том числе увеличились случаи внутрисемейных убийств. Раньше такие происшествия преподносились как несчастный случай. А сейчас все эти преступления фиксируются. Кстати, ни один из этих преступников добровольно не сдался милиции, проводились определенные оперативные работы по принуждению их к сдаче».

Министр отметил необходимость повышать заработную плату личного состава МВД: «Хочу констатировать факт, что идет формирование нового бюджета. А состояние материально-технического обеспечения и заработной платы сотрудников оставляет желать лучшего. Я считаю все структуры криминальной милиции локомотивом нашей организации. И вот эти работники в среднем получают 12-15 тысяч. Нам надо хотя бы поэтапно повышать зарплату сотрудникам органов борьбы с преступлениями. И пока их зарплата в среднем не будет составлять около 30-40 тысяч, ситуация не изменится, потому что опытные люди не идут работать за сегодняшние зарплаты. Убежден, что политическое руководство страны найдет решение этого вопроса. Еще сложнее обстоят дела в СИЗО МВД РА. Там содержатся особо опасные преступники, а зарплата сотрудников низкая, люди не идут туда работать. Если мы не найдем решения по этому вопросу, то у нас будут проблемы. Мы отслеживаем ситуацию, но там большая нехватка состава».

«Хочу заверить вас, что я в этой организации встретил боевой коллектив, который может и хочет бороться с преступностью. И пусть преступники не думают, что они «генералы мира». На этой земле настоящими героями всегда будут только герои войны! И люди, работающие на строительство нашего государства», – подытожил Кобахия.

По итогам заседания коллегия вынесла решение: «В истекшем полугодии органы внутренних дел проделали определенную работу, направленную на охрану общественной безопасности и борьбу с преступными проявлениями. Тем не менее, сложившаяся криминогенная обстановка требует повышения активности в работе органов ВД, принятия дополнительных мер по усилению борьбы с групповой преступностью, с разбоями и грабежами, преступлениями против личности и другими видами опасных преступлений, а также искоренения нарушений дисциплины и законности среди личного состава, улучшения подготовки кадров и усиления ответственности руководящего состава за обеспечение правопорядка».

Номер: 79Выпуск: 3540Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА