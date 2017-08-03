ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Высший Совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» поздравляет всех, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связывает годы своей жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, членов семей военнослужащих, рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил с Днем Военно-морского флота. Желает всем мира, добра и процветания!

И.ГУНИЯ, председатель

Номер: 80Выпуск: 3541Рубрика: политикаАвтор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»