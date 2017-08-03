ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил министра иностранных дел НКР Карена Мирзояна по случаю 24-й годовщины со дня образования Министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

В поздравлении говорится:

«На протяжении своего существования дипломатическая служба НКР демонстрирует неуклонный рост профессионализма, творческий подход, гибкость и открытость в вопросах развития международных контактов и равноправного сотрудничества со странами мирового сообщества.

Высокое мастерство, безупречная репутация и нацеленность на результат сотрудников дипломатического корпуса Нагорно-Карабахской Республики вносят значительный вклад в укрепление позиций Вашей страны на международной арене, а также способствуют укреплению двусторонних отношений между нашими государствами и поиску общих подходов по ключевым проблемам.

Убеждён, что дальнейшее развитие конструктивного и плодотворного диалога будет и впредь способствовать всестороннему наращиванию связей между Республикой Абхазия и Нагорно-Карабахской Республикой в интересах народов наших стран, обеспечению стабильности и безопасности, защите национальных интересов».

Номер: 80Выпуск: 3541Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс