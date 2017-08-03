ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ИОРДАНИИ

На встрече с делегацией неправительственной организации Иордании «Кубан» Рауль Хаджимба отметил, что «связи между нами нужно укреплять, мы должны встречаться, общаться, создавать возможности для общения молодежи. Мы рады вашему визиту в Абхазию. От имени нашего народа передаю теплые слова приветствия нашим братьям в Иордании, успехов во всем и удачи».

Руководитель неправительственной организации Иордании «Кубан» Бисель Хаджтас обратился к Президенту: «Спасибо Вам за такой радушный прием. Нам очень приятно видеть наших братьев, находиться на родной земле. Лично от меня спасибо за Ваш взгляд на будущее, за то, как Вы выстраиваете экономику Абхазии. И конечно, за Ваше понимание ситуации».

Бисель Хаджтас рассказал главе государства, что уже состоялась встреча с представителями государственных органов Абхазии, где обсуждались вопросы развития государства, укрепления связей с диаспорой за рубежом.

«Все это будет показано у нас на телеканале «Нарт-ТВ». Где бы мы ни проживали, мы все братья, мы все единомышленники, у нас одна культура. Сегодня мы – большая сила», – сказал Бисель Хаджтас.

Он отметил, что «Нарт-ТВ» – это рупор, через который голос народа Абхазии будет слышен во всем мире.

«Мы заинтересованы в сохранении языка, идентичности и культуры. Но мы не остаемся в прошлом, мы смотрим вперед, поэтому нас также интересуют экономика и многие другие сферы, где мы могли бы быть полезны», – добавил он.

Президент международного фонда «Апсны» Сонер Гогуа сообщил, что фонд работает с диаспорой из Иордании уже несколько лет.

«Мы сотрудничаем для развития отношений между диаспорами, а также между странами – Абхазией и Иорданией. Письмо, которое Вы, Рауль Джумкович, отправили в Иорданию, открыло для нас дорогу, дало большие возможности, чтобы мы могли встретиться с представителями и правительства, и нашей диаспоры», – сказал он.

Сонер Гогуа заметил, что за последние несколько лет в Абхазию приезжают наши соотечественники из Иордании, которые получают здесь гражданство, остаются жить, инвестируют в экономику.

«Для развития этого процесса необходима информация, и в этом вопросе «Нарт-ТВ» играет большую роль», – подчеркнул он.

Сонер Гогуа проинформировал, что проведен ряд встреч с министрами, в том числе, с министрами экономики, культуры, председателем Комитета по репатриации. Намечены определенные планы.

Р.Хаджимба отметил, что «Нарт-ТВ» работает на то, чтобы доносить информацию о республиках Кавказа репатриантам, живущим в других странах, и подчеркнул, что это важное дело, помогающее объединению народа. Республика Абхазия готова оказывать поддержку в реализации планов НПО «Кубан» по организации эфиров на абхазском языке.

На встрече также присутствовали директор телерадиокомпании «Нарт-ТВ» Саид Базока, руководитель отдела по связям с общественностью «Кубан» Дана Быдж, бизнесмен, руководитель финансового отдела «Кубан» Мустафа Нагудж.

По завершении встречи представители делегации подарили Президенту памятный подарок.

Номер: 80Выпуск: 3541Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА