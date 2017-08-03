МОЛОХ В АБХАЗИИ

Страницы нашей истории

(Продолжение. Начало в № 78, 79, 80)

Почему же Грузия решила провести выборы в Абхазии в феврале 1919 г.? Это решение было вынужденным в связи с тем, что в ноябре 1918 г. в Германии произошла революция, и Тифлис лишился своего главного союзника. Теперь в роли хозяев в Грузии были англичане, которые вместе с генералом А.Деникиным намеревались объявить Сухумский округ (Абхазию) «нейтральной территорией». Опасаясь такого развития событий, грузинское правительство форсировало «демократические» выборы в третий АНС, чтобы окончательно не потерять захваченную страну, а 23 февраля 1919 г. в беседе с английским генералом Уоккером Ной Жордания дал обещание предоставить Абхазии широкую автономию. С октября 1918 по март 1919 г. все гражданское управление Абхазией осуществлялось прямым вмешательством Грузинской республики. Чрезвычайный комиссар В.Чхиквишвили опирался на вооруженную силу Грузии и на подчиненных ему комиссаров уездов. Это был период неприкрытой оккупации. В результате выборов, которые контролировали представители правящей социал-демократии В.Чхиквишвили и политический представитель Грузии в Абхазии Исидор Рамишвили, был создан новый АНС, открывший свою работу 18-20 марта 1919 г. На его открытии выступил И.Рамишвили, который заявил: «Мы не похожи на завоевателей и не земля здешняя нам нужна, мы ищем соратников в борьбе, с которыми мы пойдем вместе к славному великому будущему социализму». (Наше слово. 1919. 21 марта; Лакоба С. Абхазия после двух империй. XIX-XXI вв. Sapporo. 2004. С.73-74). Очень интересным было и выступление на открытии АНС абхазского депутата-независимца Самсона Чанба.

Таким образом, давление Добровольческой армии по абхазскому вопросу, оказанное через британское командование, безусловно, напугало грузинское правительство и вынудило через своих ставленников в АНС (грузинских с.-демократов) принять 20 марта 1919 г. ни к чему не обязывающий Акт об автономии Абхазии, который так и остался на бумаге...

Между прочим, уже весной 1919 г. англичане усомнились в «демократичности» этих выборов. На совещании в Тифлисе 23-24 мая 1919 г. с участием Н.Жордания и министра иностранных дел Е.Гегечкори британский генерал Бриггс заявил: «Абхазцы недовольны грузинским управлением и даже заявляют, что если им дадут оружие, то они сами очистят округ от грузинских войск. Грузины поступают там хуже большевиков: отнимают дома, земли, производят социализацию и национализацию имущества» (См.: Лакоба С. Абхазия после двух империй... С.75-76).

Следующий пассаж Д.Гамахария о том, как армяне и греки «активно поддерживали Грузинскую республику». А как быть с тем, что их избивали, грабили, изгоняли из Абхазии, а на их земли стали заселять грузин? Достаточно ознакомиться с «папкой N 18» переселенческого отдела комиссариата. (См: Г.А.Дзидзария, Б.Е.Сагария и др.) Свидетельствует об этом и депутат АНС (1919-1921 гг.) от эстонского населения Август Мартин.

Совершенно далеким от истины представляется утверждение Д.Гамахария, будто армянское население Абхазии поддерживало грузинское правительство. А как быть, например, с таким документом: обращение Атаро-Армянской общины к Чрезвычайному комиссару В. Чхиквишвили... В нем говорится: «19-22-го января сего 1919 года в нашем обществе разыгрывались события, подобные которым наши старики припоминают из Турции». Прибывший грузинский «летучий отряд» избивал и трое суток грабил армянское село. «Прикладным ударом подавлены ропоты благочинного священника, которого также беспощадно обобрали грабители. Ворованы серебряный крест, серебряный ящичек... Диким порывом, с руганью на устах и с револьвером в руках обысканы комнаты учительницы и учителя, у которых не было ровно ничего... Все терроризированное население удрало в лес и горы. Другой учительнице, говорящей хорошо по-грузински, грабители буквально сказали: «Ты грузинка, если это так, ты не должна жить в доме армянина»... Мы ужасно подавлены морально и разорены материально». (См. ссылку на архив в моем ответе Д.Гамахария в 1991 г.: Лакоба С. Абхазия – это Абхазия. Газ.: Абхазия. 1991. 9 июля. № 27). Всех этих фактов г-н Гамахария не замечает уже 25 лет. Приведенный выше документ датирован январем 1919 г. и адресован В.Чхиквишвили. Грузинский же историк в своем замечании немецким ученым отмечает, что армяне Абхазии сообщали «комиссару Сухумского округа В.Чхиквишвили (январь 1919 г.)» о том, что они якобы «сохранили лояльность и доброжелательное отношение к Грузии и ее правительству». На фоне массовых репрессий против армянского сельского населения такие сообщения не могут вызывать доверия.

Очень интересную оценку политике Грузинской республики дал Карл Эрик Бехоффер, который своими глазами увидел Кавказ в 1919-1920 гг.: «Свободное и независимое социал-демократическое правительство государства Грузия навсегда останется в моей памяти как классический пример империалистической «малой нации». Как в вопросе о внешних территориальных захватах, так и в бюрократической тирании внутри страны. Шовинизм ее вне всяких границ». (См.: Bechoffer C.E. In Denikin's Russia and the Caucasus.1919-1920. London.1921.P.14).

Не обошли стороной грузинские историки и вопрос о статусе Абхазии в 20-х гг. XX века.

Они считают, что Абхазия уже с 1921 г. была автономией ССР Грузии и, дескать, ничего страшного не произошло в феврале 1931 г., когда она стала ею называться. Д.Гамахария пишет: «М.Юнге и Д.Мюллер продолжают повторять сказки об «особом» статусе Абхазии, затем о «занижении» ее статуса и т.д.».

Если Абхазия с 1921 по 1931 гг. была автономией, то для чего тогда Грузия признавала ее «независимость», подписывала с ней договоры, все свои административные силы бросала на борьбу с конституцией 1925 г., поэтапно понижала ее национально-государственный статус до уровня автономной республики, применяя репрессивные меры?

Следует обратить внимание и на такой момент. Когда речь идет о советском периоде, и он не отвечает интересам Грузии, то его объявляют оккупационным (провозглашение ССР Абхазии), а если Грузия по итогам советской власти и более раннего российского периода, становится «малой империей», то эти территориальные приобретения в рамках «Грузинской ССР» (а не Грузии), рассматриваются как нечто совершенно естественное. Думается, подобный избирательный подход к советскому периоду не выдерживает критики.

Сегодня существование независимой ССР Абхазии (31 марта 1921 – 17 февраля 1922 г.) серьезными историками, в том числе и грузинскими, не оспаривается. Между прочим, тогда, 21 мая 1921 г. Ревком Грузии принял декларацию «О независимости ССР Абхазии», что было подтверждено и документом ЦК РКП(б). Ее уникальность, при всей условности «независимости» применительно к тому времени, состояла в том, что Абхазия около года формально была независима как от советской России, так и от советской Грузии – ведь тогда СССР еще не было, он образовался лишь 30 декабря 1922 года.

(Продолжение в следующем номере)

Станислав ЛАКОБА, научный сотрудник АбИГИ, профессор АГУ

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Станислав ЛАКОБА, научный сотрудник АбИГИ, профессор АГУ