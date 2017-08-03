НЕСЕКРЕТНЫЕ НОВОСТИ

Мир вокруг нас

Один из методов, который собирается применить Грузия по отношению к Абхазии

(из грузинских газет)

Для восстановления территориальной целостности Грузии и экономического возрождения страны грузинские бизнесмены, работающие в России и других странах, готовы выкупить Абхазию вместе с абхазами.

Для этого необходимо гражданство Абхазии. Это станет для Грузии надежным щитом для возвращения грузин в Абхазию. Потом грузинские беженцы получат гражданство России (в Абхазии это разрешено при наличии абхазского паспорта) и смогут возвратиться в свои дома. В осуществлении плана-программы активно участвуют наши абхазские братья, которые выражают готовность выкупить Абхазию вместе с нами.

Но положение таково, что сегодня в грузинских домах живут другие люди.

Для того, чтобы между беженцами и жильцами этих домов изначально не разгорелся конфликт, в Абхазии будут покупаться земли и строиться новые дома. В России существует до семидесяти грузинских общин, и все они готовы принять участие в создании совместного фонда, который позволит купить земли в Абхазии.

Это случится только тогда, когда беженцы получат абхазский, а потом и российский паспорт.

Шаг навстречу?

(по страницам издания «Резонанси»)

По словам министра здравоохранения Абхазской АССР Кетеван Бакрадзе, ее ведомство не распространяет информацию о приехавших на лечение в Грузию абхазах. Не выдают такие сведения и клиники, куда попадают пациенты из Абхазии. Причина в том, что абхазы не хотят афишировать этот факт, так как из-за него у них могут возникнуть проблемы в Абхазии.

В основном лечение проводится в Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси. Этнические абхазы приезжают сюда уже много лет и пользуются бесплатными медицинскими услугами. Это неотложные, плановые операции и лечение.

Кетеван Бакрадзе поясняет, что для проживающих в оккупированной Абхазии этнических абхазов в здравоохранительной системе Грузии действует специальная программа, так как со стороны абхазов востребованность лечения в Грузии очень высока. «Мы с максимальным комфортом предоставляем им эти услуги», – заключила министр.

Все имена держатся в секрете, тем более, вдвойне засекречена информация о приезде какого-либо высокопоставленного чиновника. Многие прибывают в Грузию инкогнито.

***

Занятые междоусобицами, спорами, чрезмерной любовью к деньгам, мы перестаем замечать, что творится вокруг Абхазии, и какие вырабатываются планы по ее «тихому завоеванию».

Число желающих лечиться в Грузии, и тех, кто просто хочет отдохнуть там, возросло в разы.

Появились «первые ласточки» из числа наших граждан, которые стали пользоваться шенгенской визой через Грузию.

К сожалению, время стирает в памяти у некоторых наших граждан трагические события прошлых лет. Тем более это быстро происходит, когда над этим работают специальные институты, структуры, помогающие Грузии, использующие нашу несовершенную социальную среду. Наше общество хотят разобщить и лишить единства – нашей главной силы, которая не дает недоброжелателям осуществить, на первый взгляд, неосуществимые желания. Вроде, вчера шел по выбранной правильной дороге, а сегодня оказываешься на какой-то тропинке, куда тебя незаметно столкнули.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА