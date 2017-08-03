Решение Совета Союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий в отношении Координационного Совета русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия

В связи с выездом руководства СКА и КВБД на территорию ДНР и невозможностью присутствовать 27 июля текущего года на подписании договора «О взаимном сотрудничестве и консолидации движения российских соотечественников в Республике Абхазия» с Координационным Советом русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия, заявляем следующее.

Мы стремимся войти в общую семью Русских общин Абхазии для совместной работы под единым руководством, а не подписывать «договор» для галочки. Прочитав на сайте текст договора и обсудив его с казаками-ветеранами и казаками-добровольцами, считаем его не до конца проработанным. Координационный Совет за это время не провел никакой работы с нашей организацией, никаких ревизий, а также согласования с руководством не было. Несмотря на просьбу Президента Республики Абхазия Р.Хаджимба, вы разместили на сайте текст договора, не уведомив руководство Союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий. На сегодняшний день нашу организацию знают не только на территории Республики Абхазия, РФ, ДНР и ЛHP, но и за их пределами. Мы активно помогаем русскоязычному населению Абхазии, оказываем помощь вынужденным переселенцам, поддерживаем тесные связи и проводим совместные мероприятия с такой лидирующей казачьей организацией как Союз казаков – воинов России и зарубежья под руководством казачьего генерала, депутата Государственной Думы Российской Федерации В.Водолацкого.

Заявляем, что мы не считаем предложенный договор документом, способным объединить Русский мир, и обращаемся к вам с призывом пересмотреть свое отношение к нашей организации, ибо все мы ответственны за сплочение организаций, реально представляющих русскоязычное население.

В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман, полковник

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска Абхазии