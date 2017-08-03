ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ В БЕЗОПАСНОСТИ, А В ГАИ РАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО…

3 июля – профессиональный праздник работников ГАИ МВД Республики Абхазия. В этот день ГИБДД МВД Российской Федерации также празднует этот день. Почему такое совпадение? Потому что эти службы в Абхазии и России были созданы ещё в советское время, и праздник был единый. Так и повелось праздновать вместе. Не всегда, конечно, это получается, но в прошлом году, когда помпезно отмечалось 80-летие, в Москву поехала большая группа абхазских гаишников, которые восхитились там увиденным – оснащенностью ГИБДД достижениями техники, режимами фото- и видеофиксации автомобилей, центрами обработки информации, самостоятельной работой рядового состава и многим другим. Это такой прорыв в работе всей системы, что наши пришли в уныние – не потому, что не порадовались за российских коллег, а потому, что сравнивали с тем, что здесь, в Абхазии, они имеют.

Теперь не могу не сказать о другом. Когда я хожу по нашим сухумским улицам, испытываю огромный стресс. И не только потому, что нет тротуаров – они забиты стройматериалами или залиты водой, с ямами, провалами; или на всех тротуарах, превращенных в парковку, стоит автотранспорт, и мы, пешеходы, среди них лавируем, вынуждены бываем выходить на проезжую часть дороги, чтобы их как-то обойти; или на тротуарах построены киоск, мастерская по ремонту тех же машин, организована выносная торговля. И т.д., и т.д. И никто на это не обращает внимания. На многое, что непозволительно возводить на тротуарах, видимо, дано добро от кого-то сверху, а, может, и нет никакого добра, люди действуют, как в анекдоте: моя дорога – что хочу, то на ней и делаю. Но при всем этом самое страшное – тот самый мчащийся транспорт. Мчащийся на скорости, несмотря на городские ограничения, без правил, без уважения к другим водителям, тебя не видя, лишь бы уехать-улететь. Впрочем, по принципу того же анекдота: как хочу, так и еду, моя дорога! И ты шарахаешься в страхе быть задавленным. Это и на переходах, и не на переходах. А наши подземные переходы – мусорные свалки и отстойники. Да, есть, останавливающиеся перед тобой, пропускающие тебя машины. Спасибо их водителям за то, что соблюдают ПДД и оказывают уважение пешеходу. Но другие-то могут тебя задавить, переехать…

Недавно жаловалась другая женщина – на заседании Общественной палаты РА: чтобы перейти автошоссе в Синопе, надо шарахаться от одной машины к другой – они мчатся, наплевав на пешехода, на скорости самолета. И могут задавить. Такие случаи там уже происходили.

А теперь мой разговор с начальником ГАИ МВД РА Науром Григорьевичем Смыр. Что они сегодня в ГАИ делают для безопасности пешеходов, водителей и их пассажиров?

– Мы на примитиве работаем, – говорил он, вспоминая увиденное в Москве нашими блюстителями порядка на дорогах. Абхазскую делегацию тогда возглавлял замминистра ВД и бывший начальник ГАИ Нугзар Шоуа. – Возьмем наши посты. Их слишком много. И они должны не столько контролировать определенную часть трассы, сколько влиять на общее положение на дорогах, но этого они сегодня не в состоянии делать. Но и закрывать посты нельзя. А дежурных на них недостаточно для того, чтобы организовать эффективную, посменную работу, чтобы было у них, к примеру, время и отдохнуть, и поесть (а это связано с выездом, мы не можем привозить им туда еду) и т.д. Сейчас контроль трассы улучшается – с введением фото- и видеоустановок, а с этим постепенно улучшится и роль постов ГАИ. Новые установки есть уже в пяти местах, они стационарные, круглосуточные, передают не только изображение, но и звук, и цвет. Установило их созданное в Абхазии ООО «Трансбезопасность». Мы с ним сотрудничаем. Также строится система «Безопасный город», она будет находиться на балансе МВД. Создание обеих систем оказалось возможным только на инвесторские деньги, которые будут постепенно возвращаться. Установленные камеры наблюдения перехватывают друг друга автоматически, и это даёт хороший результат, фиксируются все нарушения ПДД. У нас уже готово и место для обслуживания фотофиксаций. На трассах появятся также спецмашины с оборудованием, которые на ходу будут видеть (вылавливать) машины, ранее зафиксированные на видеоустановках как нарушители правил движения.

Центры обработки информации по выявленным машинам-нарушителям уже есть на постах в Бзыпи и Приморском, появятся вскоре в Эшере и на Мачарке. Сотрудники этих центров будут вручать постановления, а при необходимости ездить и по адресам нарушителей ПДД, чтобы вручать эти постановления, и в течение пяти дней нарушитель должен заплатить штраф. Это можно сделать как на постах, так и через банковские терминалы. Если за пять дней нарушитель ничего не сделал, то в центре обработки информации загорается красный знак, и тогда работник ГАИ вправе изъять водительское удостоверение. Сейчас мы начали снимать и номера с машин за нарушения.

Для полного анализа завели и книгу учета ДТП, чтобы в будущем создать ситуационный центр, рассказывает далее Н.Смыр. Раньше существовали две книги учета происшествий: КУП-1 (происшествия с пострадавшими) и КУП-2 (без пострадавших, с незначительными повреждениями транспорта). Теперь завели КУСП (регистрируются все происшествия, если был сигнал о них и оказана хоть незначительная помощь участникам ДТП). Вообще при любом нарушении Правил дорожного движения исход может быть всякий: со смертью или с простой царапиной на боку авто – это если повезло. Надо просто не нарушать Правил.

– Сейчас идет снижение аварий, – говорит далее начальник службы ГАИ республики, как бы подытоживая свой рассказ о новшествах. Но в целом материально-техническая база – это роскошь для нас. Недостает ГСМ – тратим вдвое больше выделяемого. Обслужить одну аварию обходится нам примерно в пять тысяч. И эта сумма нигде не учтена. На что её тратим? На место происшествия приехать надо? Эвакуатор для вдребезги разбитых машин нужен? Повезти в Сухум водителей для освидетельствования, на наличие алкоголя или наркотиков в крови надо? (Иногда на двух машинах, каждого врозь.) В больницы повести пострадавших? Правда, родственники или случайные люди часто помогают это сделать.

Определенный процент от взимаемых штрафов за нарушения ПДД должен бы идти в ГАИ, как это было при Владиславе Ардзинба после войны. Сегодня, к сожалению, много слагающих, которые приводят к коррупции.

– Это давняя традиция: во время рейдов ГАИ на одном месте стоять большой группой, и по несколько машин…

– Я не сторонник этого, хотя говорят, что «кучкуются» для эффективности. Когда много сотрудников стоит вместе, сложно отпустить нарушителя по знакомству или за взятку – стесняются друг друга. А различные звонки в ГАИ – надоели.

– Мне рассказали буквально на днях, что вы изменили график работы сотрудников ГАИ, и они очень довольны, что имеют больше времени на отдых.

– Самый оптимальный график работы и дежурств – это трехсменка, по 8 часов в сутки, только тогда можно достигнуть эффективности. Я смог добиться того, чтобы сутки работали, а двое отдыхали только в городе. Остальные работают сутки через сутки. Представляете, как это тяжело… Человек не успевает выспаться, полноценно отдохнуть, и надо ему снова идти на работу. А у него еще семья, дети, родственники. Когда им уделять внимание? Такой график существует из-за отсутствия или недостаточности материально-технических средств, нехватки кадров. С удовольствием ни в какую другую милицию сегодня не идут, но в ГАИ идут, только не все этой службе подходят. И самая распространенная причина, которую определяют по тестам наши психологи, это – педагогическая запущенность.

– Что это? – спрашиваю я наивно.

– Безграмотность, – отвечает Наур Григорьевич.

И я подумала: «Век живи – век учись». Теперь знаю, что такое «педагогическая запущенность». Да и не думала, что можно быть таким безграмотным, что даже в ГАИ не берут. Это же не в газете работать, статьи редактировать, к примеру. Но приятно, что проводится такой отбор. Тех, кто успешно прошел тест и принят на работу, в ГАИ стараются дальше чему-то еще научить. Да, раньше в школе милиции были курсы для сотрудников ГАИ, сейчас их нет, да и эффекта от них особого не было, по словам Наура Смыр. Сейчас в Управлении ГАИ сами разработали программу подготовки сотрудников. Организовали сжатые спецкурсы с помощью интерактивных методов обучения. Руководитель автошколы «Светофор» Герман Петров сам вышел на ГАИ и предложил свои услуги, попросив при этом подготовить нормативно-правовые акты – выборочные толкования законов. То есть в «Светофоре» не только лучше обучат Правилам дорожного движения, но и тому, как надо будет их толковать в различных ситуациях, как применять те или иные законы. В самом ГАИ новых сотрудников также знакомят с нормативно-правовыми документами, а сам Наур Григорьевич обучает тому, как оформлять, разбирать дорожно-транспортные происшествия. «Человек, не учившийся в вузе, не писавший никогда курсовой работы, этого не сможет сделать, если мы не научим, – говорит он. – Но если уровень знаний значительно возрос у наших сотрудников, то уровень культуры пока – низок. Самолюбования много, хамства тоже немало. И когда водитель ведет себя «не так», у работника ГАИ не хватает аргументов доказать ему его неправоту, в том числе доказать неправоту нашим гостям за рулем. Вот хамство потому и вылезает»…

Так разговор с начальником перешел к основному вопросу, который недавно волновал наше общество несколько дней кряду, – к бунту группы работников ГАИ города Сухума.

– В знак демарша 47 рапортов было написано, но многие их авторы позже от них отказывались, извинялись, сожалели, готовы были обратно вернуться на службу, говорили, что не они писали, не их почерк, некоторых, мол, по телефону уговорили, кто-то болел, а кто-то был в горах, но его рапорт лежит… И получилось, что только 12 человек реально написали эти рапорты. Этих 12 и уволили. Некоторых перевели в другие службы.

Я говорил со всеми, чьи рапорты легли на стол. У меня сложилось мнение, что они не понимали, на что шли, и не знают, кто конкретный инициатор бунта. Возможно, что это было сделано и извне. Потому что все-таки грядут изменения в положительную сторону, Президент обещал улучшить материально-техническое обеспечение, повысить поощрения. Кому-то это, видимо, не нравится.

– В ГАИ города Сухума сейчас имеются вакансии?

– Из третьей роты ГАИ, обслуживающей восточную часть страны от Мачарки до Ингура, перевели в Сухум 17 человек вместе с командиром Вячеславом Реквава, который сейчас исполняет обязанности начальника ГАИ города. И из второй роты 7 человек перевели, до особого распоряжения, в город. И теперь ГАИ столицы укомплектована, и я спокоен. Но будем просить МВД и УВД увеличить штаты. Мы в состоянии их укомплектовать. Пополним и роты, из которых перевели в Сухум сотрудников.

Эффективность работы сотрудника ГАИ окажется высокой, если его не станут отвлекать на выполнение не свойственных ему функций, говорит далее Н.Смыр. Участники бунта поддались на провокацию не столько по той причине, о которой пошла молва по стране, мол, им не разрешают без причины останавливать и вымогать деньги у водителей, приехавших извне (да, это им не разрешено!), сколько потому, что они морально подавлены. Сегодня гаишник на трассе – пастух, отгоняет коров и лошадей, когда едет кортеж; он ремонтник или эвакуаторщик, если сломался трактор и мешает движению; он уборщик, если на трассе рассыпался щебень; он строитель или охранник, если «Абхазавтодор» не то и не вовремя что-то сделал или не сделал. Он отвечает за нерадивость каждого! Это помимо той физической нагрузки, которая на них ложится. Гаишники больше всего не по назначению используются в городе Сухуме, поэтому их и порастеряли.

В конце беседы мы с Науром Смыр высказали общую мысль о том, что не стоит через телевидение сообщать обо всех дорожно-транспортных происшествиях, с утра создавая зрителям негативное настроение. Этим грешат московские, а иногда и местные каналы. Если информация сопровождается анализом причин ДТП, то это другое дело.

А теперь о моем собеседнике – начальнике Управления ГАИ МВД Республики Абхазия Науре Григорьевиче Смыр. Среднюю общеобразовательную школу закончил с отличием. Поступил на юрфак АГУ. С 1990 года работает в органах внутренних дел. Был следователем, оперуполномоченным, а через год начал служить в ГАИ города Сухума дознавателем по дорожно-транспортным происшествиям. Когда Грузия подвергла агрессии нашу страну, воевал в различных подразделениях, в том числе в разведке. После ранения, еще до полного излечения, работал в военной автомобильной инспекции. Излечившись, снова пошел на фронт, в адыгейскую роту, где было много знакомых добровольцев – сыновей отца, ученого Григория Вахайдовича Смыр. После завершения войны работал в Управлении ГАИ МВД, потом замом начальника и начальником Управления охраны собственности (вневедомственная охрана). А 26 августа 2016 года его назначили начальником Управления ГАИ МВД. Полковник милиции. Мастер спорта СССР. Вице-президент Федерации бокса Республики Абхазия.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА