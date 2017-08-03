КАК ПУТИН ПОПАЛ В РАЗВЕДКУ?

Президент пожелал удачи сотрудникам управления «С» (разведчики-нелегалы) службы внешней разведки РФ, отмечающего 95-летие.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди, – заявил Владимир ПУТИН в интервью каналу «Россия 1». – Это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, от своих близких и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству могут только избранные».

О том, как он сам с юности мечтал попасть в разведку, Путин рассказал на прошлой неделе, встречаясь с учителями выпускных классов. «Я хотел быть и лётчиком, и химиком, и ещё кем-то... Но увлёкся другим. Мне захотелось работать в спецслужбе, в разведке. И я просто пошёл в приёмную КГБ СССР, с улицы».

В КГБ будущему Президенту посоветовали сперва выучиться на юриста, что он и сделал. Окончив в 1975 г. юрфак ЛГУ, по распределению попал на работу в органы госбезопасности. Прошёл спецподготовку уже с прицелом на службу во внешней разведке. А в 1985 г. отправился на работу в ГДР.

«АиФ»

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: «АиФ»