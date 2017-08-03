НАШЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Республике Крым, на котором студентка РГГУ Милана Бжания представит проект «Съезд историков и архивистов в Абхазии».

По словам будущего архивиста Миланы Бжания, в ее планах восстановление Центрального государственного архива Абхазии.

«Сейчас нужно много работать, выявлять документы по истории Абхазии как в российских архивах, так и в архивах Турции, Ирана, Италии. Будем работать, выявлять документы и возвращать нашу историю, архивные документы в Абхазию», – сказала она.

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс