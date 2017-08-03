НАШЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Впервые в XXIX межконтинентальном заплыве через Босфор принял участие наш спортсмен Борис Барциц, финишировавший под абхазским флагом. Он рассказал о прошедшем заплыве через Босфор.

«На это мероприятие очень сложно попасть. В нем участвуют спортсмены со всего мира. Маршрут длинный – 6 километров. И самое сложное в нем – навигация. В проливе легко сбиться с пути, там проходит 12 разнонаправленных течений, и если ты совершаешь ошибку в открытой воде, то можно попасть в обратное течение и сойти с дистанции. Около 10% участников не доходят до финиша. В этом году не финишировали порядка 200 спортсменов. Моей главной задачей было не совершать ошибок и доплыть до конца. Из 2 тысяч участников я прибыл в первой трети финишировавших и проплыл дистанцию за 76 минут».

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс