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03.08.2017
Номер: 81
Выпуск: 3542
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ НОТУ В МИД ВАНУАТУ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
В ноте, в частности, говорится:
«30 июля 1980 года – День Независимости и начало новой эры в истории Республики Вануату, важнейшая веха в развитии государства.
В Абхазии высоко ценят сложившиеся между нашими государствами отношения дружбы и сотрудничества. Мы убеждены, что повестка нашего межгосударственного сотрудничества будет насыщена взаимовыгодными проектами».
Номер: 81
Выпуск: 3542
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс