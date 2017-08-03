МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ НОТУ В МИД ВАНУАТУ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В ноте, в частности, говорится:

«30 июля 1980 года – День Независимости и начало новой эры в истории Республики Вануату, важнейшая веха в развитии государства.

В Абхазии высоко ценят сложившиеся между нашими государствами отношения дружбы и сотрудничества. Мы убеждены, что повестка нашего межгосударственного сотрудничества будет насыщена взаимовыгодными проектами».

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс