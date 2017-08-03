КОММЕНТАРИЙ

Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Дмитрий Маршан обратился в Парламент с заявлением о сложении полномочий омбудсмена. Причиной сложения полномочий Маршан назвал отсутствие государственного финансирования аппарата Уполномоченного по правам человека.

Вице-премьер Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков прокомментировал заявление об его отставке.

В частности, Дмитрий Сериков пояснил: «В соответствии с действующим законодательством РА «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса», планирование бюджетных расходов осуществляется в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и по соответствующим распределителям бюджетных средств. Другими словами, в расходной части бюджета происходит резервирование определенной суммы денежных средств в разрезе видов расходов по каждому государственному ведомству, созданному в соответствии с действующими законодательными актами.

Ежегодное планирование бюджета на предстоящий год начинается с принятия Постановления Правительства республики о начале очередной бюджетной кампании, с указанием конкретных дат предоставления необходимой информации в Министерство финансов для формирования бюджета страны, как по доходам, так и по расходам. Как правило, бюджетная кампания начинается в июне-июле. На основании предоставленных данных Министерство финансов и формирует проект Государственного бюджета страны. Согласованный со всеми ведомствами проект бюджета сначала представляется на одобрение Кабинета Министров, а затем передается на согласование Президенту РА, который и вносит его в Парламент для одобрения.

22 ноября 2016 года Парламент РА избрал Уполномоченного по правам человека в Абхазии. После чего, в соответствии с действующим законодательством, Уполномоченный по правам человека самостоятельно должен разработать и представить на утверждение в Парламент РА смету расходов на содержание своего аппарата. Соответствующий проект сметы был представлен Парламентом РА в Министерство финансов на согласование уже в наступившем 2017 году, после вступления в действие Закона «О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2017 год», в котором расходы на содержание аппарата Уполномоченного по объективным причинам не были предусмотрены. Смета расходов аппарата Уполномоченного была утверждена Парламентом РА в конце первого квартала текущего года.

Понимая необходимость развития и поддержки института Уполномоченного по правам человека в Абхазии, месяц назад было принято решение о начале финансирования аппарата Уполномоченного за счет средств резервного фонда Президента Республики Абхазия. С того момента и по сегодняшний день заявок на финансирование со стороны аппарата Уполномоченного в Министерство финансов не поступало.

Что касается выделения помещения для размещения аппарата Уполномоченного, то это решение было принято еще в марте. Для этой цели было зарезервировано несколько кабинетов в здании Национальной библиотеки имени И. Папаскир».

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс