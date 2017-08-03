МАСТЕРУ СЛОВА, ПРОСЛАВИВШЕМУ АБХАЗИЮ

31 июля, в день годовщины смерти Фазиля Искандера, в Москве открыт памятник великому писателю. Установлен он у стен Новодевичьего монастыря, где и был похоронен Фазиль Абдулович.

В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие Фазиля Искандера, руководство Союза писателей России, творческая интеллигенция.

На открытие памятника были приглашены представители правительств Российской Федерации, Москвы и Республики Абхазия, Посольства РА в РФ.

Памятник создан на основе скульптуры, выполненной с натуры известным абхазским скульптором Мариной Эшба в 1966 г.

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Приветственное слово Президента РА Рауля Хаджимба к участникам церемонии открытия памятника Фазилю Искандеру в Москве зачитала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия.

«Фазиль Абдулович Искандер – выдающийся мастер слова, обогативший мировую художественную сокровищницу своими яркими произведениями, глубоко самобытным и многогранным творчеством. Открытие памятника в Москве на Новодевичьем кладбище в день годовщины со дня смерти писателя – это символ его бессмертия, вековечности его идей и мыслей. Оригинальным и мудрым решением стало то, что в основу памятника лег скульптурный портрет Ф. А. Искандера, созданный выдающимся абхазским скульптором Мариной Ефремовной Эшба, с которой он поддерживал теплые дружеские отношения и творческие связи.

Литературные заслуги и достижения писателя по достоинству оценены крупными мастерами слова, литературоведами и критиками, как в России, так и за ее пределами. В своей замечательной прозе, поэзии, публицистике он воспевает родную Абхазию проникновенно, высвечивая неповторимыми образами глубокие пласты и невидимые грани абхазской народной культуры и духовности. Блестящими переводами произведений признанных абхазских авторов, статьями, посвященными их творчеству, Фазиль Искандер внес большой вклад в популяризацию лучших образцов абхазской литературы, ее достижений на разных этапах становления и развития.

«Мудрость – это ум, настоянный на совести» – этот яркий афоризм принадлежит Фазилю Абдуловичу, и он вполне применим к незаурядной способности мастера мгновенно улавливать философскую и нравственную суть вещей.

Великий писатель удостоен государственных премий СССР и России, Пушкинской премии, премий «Ясная Поляна», «Триумф» и др. Примечательно, что ему также присуждена Государственная премия Республики Абхазия им. Д. И. Гулиа. Мы по праву гордимся тем, что Фазиль Искандер входит в число первых кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») первой степени.

Республика Абхазия и впредь будет предпринимать необходимые меры по увековечению памяти и бесценного творческого наследия своего выдающегося соотечественника Ф. Искандера.

Народ Абхазии всегда испытывал к нему благоговейное отношение, и это доброе чувство навсегда останется в сердцах поклонников его яркого художественного дарования!»

Номер: 81Выпуск: 3542Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА