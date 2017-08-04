«ПОСЛЫ» НА СТРАЖЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Молодое поколение Абхазии

Более месяца тому назад в Абхазии появилось благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии», первый съезд которого прошел в Москве. А первыми послами доброй воли от нашей республики стали победительница вокального конкурса «Ты супер!» Валерия Адлейба, молодой, начинающий дипломат Эдгар Гвазава, исполнительный директор Благотворительной общественной организации «Киараз» Камма Гопия, капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураз Тания, автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба и многие другие. Мы обрадовались этой новости, поскольку волонтерские движения нужны и нашей республике, а они, как известно, практикуются во всем мире. И самый яркий тому пример – организация «Послы доброй воли ООН», в которой известные молодые люди – звезды представляют международное сообщество в различных странах и привлекают благотворителей для того, чтобы помочь нуждающимся людям, и как показывает практика, малоимущие люди в Абхазии есть. Цель объединения – насколько это возможно помочь им. Да и «послами» на сегодняшний день являются уже 15 человек. Среди них как граждане Абхазии, так и России. Это известные актеры, спортсмены, певцы, многие из которых уже давно занимаются благотворительной деятельностью.

А как возникла идея для создания такого объединения? Что оно в целом из себя представляет? И по какому принципу выбираются «послы»? Об этом (и не только!) мы беседуем с исполнительным директором движения Дауром Барганджия и одним из послов доброй воли Абхазии, дипломатом Каном Тания.

Нам рассказали, что идея зародилась у активных молодых людей – абхазов, проживающих как в Абхазии, так и за ее пределами (в частности, в Москве). Ребят поддержали видные деятели Московской абхазской диаспоры, которые выступают в качестве меценатов движения. Не остался в стороне и наш соотечественник – молодой политик Инал Ардзинба. И благодаря его советам и контактам уже сделано немалое. Примечательно и то, что движение, официально созданное Московской абхазской диаспорой, юридически зарегистрировано в Абхазии. Помимо помощи социально незащищенным категориям граждан и приобщения жителей Абхазии к добровольческой деятельности, целью движения является также содействие нашим гражданам в сфере здравоохранения, культуры, спорта, нравственно-патриотического, духовного воспитания. Это, хоть и сложная задача, но, тем не менее, все послы доброй воли Абхазии будут активно работать во всех этих направлениях и продвигать нашу республику за рубежом. Между прочим, массовые мероприятия, которые будут проводить послы доброй воли, обещают быть не только праздничными и веселыми, а будут еще объединять много людей по хорошему поводу и со смыслом. Например, такой была акция «Бежим со смыслом», прошедшая в День Государственного Флага Абхазии. О ней и других мероприятиях объединения мы расскажем чуть позже. Но, а сейчас молодые люди рассказывают нам о том, кто же, все-таки, может стать послом доброй воли. Итак, посол доброй воли Абхазии – это представитель нашей республики за рубежом, который бескорыстно будет помогать своей Родине и не ничего не ждать взамен. И это человек, который не один год будет работать во благо государства и на благо общества. Чуть не забыли рассказать вам, на днях этот список успел даже пополниться, теперь среди «послов» и известные спортсмены – борец вольного стиля Динис Царгуш и автогонщик Дмитрий Гвазава.

Один из наших вопросов был адресован исполнительному директору объединения Дауру Барганджия. Он живет и работает в Москве, является активным членом Московской абхазской диаспоры. И получается, находясь за пределами республики, он координирует всю деятельность движения. Друзья Даура, рассказывая о нем, делятся с нами, что у молодого человека хорошие организаторские способности.

На вопрос: «Не сложно ли все-таки работать на расстоянии? Да и совмещать все?» – молодой человек с улыбкой на лице отвечает: «При желании можно все! Особенно, когда любишь то дело, которым занимаешься». Да и в недавно открывшейся общественной приемной движения (кстати, – это тоже один из проектов послов доброй воли Абхазии), как рассказывает Даур, постоянно находится сотрудник Мадина Бигвава, которая принимает граждан с различными проектами и вопросами. Этим же занимаются послы добры доброй воли Абхазии, живущие в республике, по мере возможности принимают их, общаются с ними и проводят пресс-конференции.

– Поэтому сложностей у нас пока не возникало! – отметил Барганджия.

«Звонят ли вам люди? Приходят ли к вам? Какие-нибудь проекты предлагают?» – в свою очередь поинтересовались мы.

– Жаль, что пока никакого проекта не поступило, – с сожалением отметил другой наш собеседник Кан Тания, – видимо люди не верят в то, что мы сможем помочь им реализовать их идеи, проекты. Надеемся, со временем люди поверят в нас, а мы постараемся доказать своими конкретными делами, что мы что-то можем!

Первые добрые дела.

Возможно, вы уже заметили, что в нескольких крупных магазинах Абхазии появились стеллажи с крупами, хлебом и другими продуктами первой необходимости, предназначенные для пенсионеров и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это одна из первых акций «Полки добра», которая проходит в рамках проекта «Добро без границ». Полки уже установлены в Сухуме, в Ткуарчале и Очамчыре. Появятся они в скором времени и в других городах и районах Абхазии – во всех крупнопосещаемых магазинах и супермаркетах. Естественно, мы поинтересовались у ребят, насколько наши граждане поддержали эту акцию? Пополняют ли они полки продуктами? Берут ли оттуда их те, кому положено?

Даур и Кан рассказали, что особенно прониклись этой акцией жители Очамчыры и Ткуарчала, которые постоянно пополняют полки, да и берут из них только те, кому, действительно, трудно. А вот сухумчане, к сожалению, показали себя не с самой лучшей стороны. Бывает, набором продуктов для малоимущих граждан пользуются и хорошо одетые молодые люди.

– Человек, который пользуется благотворительностью, – отмечают они, – должны понимать, что булку хлеба нужно оставить и другому! И мы – не организация «Красный Крест». Цель этой акции приучить людей к благотворительности, к сопереживанию и сочувствию.

Несмотря на то что объединение существует в Абхазии чуть больше месяца, «послами» уже сделано немало. Совсем недавно в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» в городе Гагре были установлены «лежачие полицейские». А в День Государственного Флага Республики Абхазия в Сухуме состоялся самый настоящий праздник – благотворительный марафон «Бежим со смыслом!» – еще одна акция послов доброй воли Абхазии.

«На старт! Внимание! Марш!»

О том, как прошла акция «Бежим со смыслом», в которой, кстати, и мы приняли участие.

Несмотря на проливной дождь в этот праздничный день на площади Багапша в столице с самого утра стали собираться люди. Участников набралось более 300 человек. Организаторами мероприятия было предусмотрено 5 дистанций для разных возрастных категорий. Самому маленькому участнику забега было всего лишь 4 года, а самому взрослому – 60 лет. Желающие принять участие в марафоне могли выбрать дистанцию в соответствии со своим возрастом и уровнем подготовки. Мероприятие решили поддержать и любители велопробега. В шесть часов утра одна группа абхазских велосипедистов выдвинулась в сторону Сухума из КПП Псоу, а другая – из КПП Ингур. Каждый из них проехал свои 110 километров до столицы, и совершил тем самым свой маленький подвиг. Они пронесли через всю республику наш Государственный Флаг. Встретившись в Сухуме, спортсмены, все без исключения, приняли участие в благотворительном забеге на разных дистанциях. Правда, из-за сильного дождя мероприятие пришлось перенести на целый час. Осадки, по-видимому, не собирались прекращаться. И несмотря на это было решено, что забег все-таки состоится. И вот с минуты на минуту должно уже начаться самое массовое спортивное мероприятие года. «На старт! Внимание! Марш!» – объявляет стартер, и первыми побежали самые маленькие участники марафона, на самую короткую дистанцию – 500 метров. Участники изо всех сил бежали до финиша. Среди девочек быстрее всех была Адель Акуция, среди мальчиков Темур Габуния. Дети постарше бегали один километр. (Среди них была и победитель вокального конкурса «Ты супер!» Валерия Адлейба). Первое место среди девочек заняла Зоя Никитина, а среди ребят Алан Карди-оглы. Для юношей была предусмотрена дистанция в три километра. Быстрее всех дошли до финиша Анастасия Самсонова и Лука Пацация.

Взрослым, можно сказать, повезло больше. Когда дошла до них очередь светило уже яркое солнце. Участники разделились на 3 – 5 и 10 километров. Среди бегунов – послы доброй воли Абхазии, коллективы министерств и ведомств республики, депутаты Народного Собрания – Парламента РА. Забег также поддержали информационные каналы – АГТРК, «Спутник-Абхазия» – информационный партнер благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». И сотрудники нашей газеты с удовольствием приняли участие в марафоне (авторы этого материала) и пробежали дистанцию 3 километра. К сожалению, на большее на этот раз мы не были готовы.

Участники бегут, радуются и улыбаются и для них важнее всего не победа, а само участие – приобщиться к спорту, к благотворительности, патриотическому воспитанию молодого поколения Абхазии. Каждый участник забега сделал благотворительный взнос для того, чтобы поддержать подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана».

Специальный гость мероприятия – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова тоже с удовольствием приняла участие в забеге. Она выбрала дистанцию 3 километра. И когда мы спросили у нее: «Как стало возможным ее участие в марафоне?», гостья нам рассказала, что пригласили ее молодые ребята – послы доброй воли Абхазии.

– Они делают важные дела для Абхазии, и не поддержать их я не могла, тем более в День Государственного Флага вашей замечательной республики. Я очень люблю вашу стану, часто приезжаю сюда. Кстати, во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации ваши граждане за меня активно голосовали. Так получилось, что избирательный округ «Абхазия» относится к избирательному округу Ленинградской области, вот и получается, что я – депутат, избранный гражданами Абхазии. Мне было интересно вновь приехать сюда, пообщаться с людьми, с молодежью и узнать чем живет страна.

Посол доброй воли Абхазии, директор благотворительной общественной организации «Киараз» Камма Гопия рассказала нам об идее проведения благотворительного забега «Бежим со смыслом».

– Идею послам доброй воли озвучил исполнительный директор благотворительного движения Даур Барганджия, и она нам очень понравилась. После утверждения сразу же стали готовиться, подключать компетентных людей, спортсменов, активных молодых людей, чтобы совместно грамотно организовать первый массовый благотворительный забег.

Сегодня, несмотря на погодные условия, каждый пробежал выбранную дистанцию. Могу сказать точно, дождик не помешал акции, а наоборот, прибавил больше бодрости. Мы решили отправить все средства в фонд «Ашана», потому что это первый благотворительный фонд в Абхазии, занимающийся сбором средств на лечение тяжелобольных детей Абхазии, и мы не можем ему не сопереживать и не помогать. Планируем, что мероприятие станет ежегодным. Мы показали хороший пример, а в следующем году организаторами могут выступить и другие. Мы будем только рады тому, что добрый пример стал заразительным.

И вот, наконец-то настало время назвать победителей забега. Но прежде отметим, что мероприятие поистине стало международным – в нем приняли участие и гости нашей столицы. Павел Алтышев, приехавший в Абхазию из Санкт-Петербурга стал лучшим в самом длинном забеге на 10 километров, который добежал до финиша всего лишь за 36 минут. В этой же дистанции среди девушек победила Анна Борей. Первыми на дистанции пять километров были Екатерина Алтышова и Дмитрий Зинченко. Дистанцию три километра быстрее пробежали Валерия Иванова и Баграт Харчилава. Каждому победителю были вручены сертификаты на абонементы клуба «Фитнес империя».

После того, как завершился забег, все присутствующие развернули огромной величины флаг. Люди пронесли его по Набережной Махаджиров и водрузили его на здании гостиницы «Абхазия».

На этом праздник не закончился. Участники акции вернулись на площадь Багапш, где разыгрывались различные призы. Уже вечером в столице прошел праздничный концерт, организованный Администрацией города.

Удивительно и весьма символично, что в этот же день Абхазия впервые стала участницей проходящего в Турции ежегодного заплыва через Босфор. Участником Международного спортивного мероприятия стал генеральный директор сотовой компании «А-Мобайл» и в то же время руководитель спортивного клуба «Sport Apsny» Борис Барцыц, который преодолел расстояние в 6,5 километров всего за час с небольшим. Результат у него хотя и не самый лучший, но сердце радуется от того, что Абхазия активно приобщается к спорту! Уверены, что одна из целей акции «Бежим со смыслом» – приучить молодёжь к спорту, в этот праздник была достигнута. И каждый, кто принял участие почувствовал себя частью одного очень важного дела и внёс вклад в спасении жизни тяжелобольных детей Абхазии.

Работать в том же духе!

На следующий день в Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная итогам благотворительного забега «Бежим со смыслом», на которой была озвучена сумма собранных денег для КБФ «Ашана» – около 250 тысяч рублей. Было отмечено, что забег прошел отлично, даже лучше чем ожидалось. По словам ребят, получилось создать новую форму благотворительности путем привлечения людей к здоровому образу жизни.

Члены благотворительного движения выразили надежду на то, что в следующем году мероприятие будет проведено с привлечением большего числа людей не только из Абхазии и России, но и с участием соотечественников из дальнего зарубежья.

– Кто знает, может быть, благодаря собранной сумме в следующем году один из подопечных фонда «Ашана» сможет присоединиться к забегу и побежать вместе с нами, – отмечали участники пресс-конференции.

Исполнительный директор движения Даур Барганджия рассказал и о планах на ближайшее будущее. Запланировано провести несколько акций в поддержку развития абхазского языка, в частности, разработать для айфонов русско-абхазский разговорник, а сухумской 10 школе – подарить лингафонный кабинет, для того, чтобы ученики этого общеобразовательного учреждения смогли более интенсивно изучать родной язык.

Приятная новость для тех, кто хочет приобщиться к беговому спорту! Представитель созданного недавно бегового клуба «Sport Apsny» Карина Цикутания сообщила, что в их спортклубе каждую неделю проходят занятия по бегу (бесплатно!) и призвала всех желающих приходить на тренировки (по вторникам и четвергам, в 19.00 часов).

Вернемся к теме, о которой мы писали в самом начале материала. Даур Барганджия и Кан Тания рассказали нам и об отзывах о работе благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

– К счастью, большинство людей поддерживает нас, активно благодарят за то, что мы им оказываем помощь. Все наши акции направлены на то, чтобы изменить сознание людей, чтобы благотворительность возрождалась, чтобы больше людей привлекалась к ней. Если мы объединимся, то совместными усилиями сможем многое. Поэтому мы ждем помощи и поддержки от всех неравнодушных и активных граждан Абхазии, и призываем все больше людей участвовать в наших акциях, – отметили ребята.

А мы в свою очередь пожелаем послам доброй воли Абхазии удачи в их благородном начинании!

Эсма АРДЖЕНИЯ, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 82Выпуск: 3543Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ