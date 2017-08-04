Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно- координационного центра органов внутренних дел

Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, подписанное в г. Сочи 18 мая 2017 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2017 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 31 июля 2017 года, № 4474-c-VI

СОГЛАШЕНИЕ

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно- координационного центра органов внутренних дел

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 г. и статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г.,

исходя из жизненно важных интересов противодействия организованной преступности и иным опасным видам преступлений,

желая создать Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел (далее – Центр) и организовать необходимые условия для его эффективного функционирования на территории Республики Абхазия,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны создают на территории Республики Абхазия Центр с местом пребывания в г. Сухум.

Правовой статус, задачи и функции, а также основы организации деятельности Центра определены согласно приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают уполномоченные органы:

от Республики Абхазия – Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Министерство финансов Республики Абхазия;

от Российской Федерации – Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Статья 3

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

«должностные лица» – директор Центра и заместитель директора Центра;

«имущество Центра» – любое движимое и недвижимое имущество (в том числе валюта и валютные ценности, здания и сооружения, транспортные средства, средства связи и информатизации и иная специальная техника), переданное или приобретенное для официального использования Центром;

«помещения Центра» – здания или части зданий, помещения, используемые для официальных целей Центра, а также для проживания должностных лиц и сотрудников, направленных для работы в Центре Российской Стороной, и членов их семей;

«сотрудник» – сотрудник органов внутренних дел Стороны, направленный для работы в Центре и назначенный директором Центра на штатную должность в Центр;

«Центр» – постоянно действующий межгосударственный орган, предназначенный для координации деятельности Сторон по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений;

«члены семьи» – супруг (супруга), дети и другие члены семьи, проживающие вместе с должностными лицами и сотрудниками, направленными для работы в Центре Российской Стороной.

Статья 4

1. Центр обладает правами юридического лица без права осуществления коммерческой деятельности, имеет свою символику, печать и бланки, утверждаемые директором Центра по согласованию с министерствами внутренних дел Сторон.

2. Центр в пределах своих полномочий имеет право:

заключать гражданско-правовые договоры (в том числе договоры аренды жилых помещений с мебелью для должностных лиц и сотрудников, направленных для работы в Центре Российской Стороной);

приобретать имущество и распоряжаться им;

открывать и вести банковские счета;

обращаться с исковыми заявлениями в суд и участвовать в судебных разбирательствах.

3. Центр обладает другими правами юридического лица в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 5

1. Имущество Центра нельзя использовать в целях, не совместимых с задачами и функциями Центра или наносящих ущерб безопасности Республики Абхазия или Российской Федерации, интересам их граждан или юридических лиц.

2. Республика Абхазия принимает надлежащие меры для защиты помещений Центра от всякого вторжения и (или) нанесения ущерба.

Расходы на охрану помещений Центра производятся за счет средств, выделяемых Центру.

3. Центр имеет право в целях создания условий, необходимых для выполнения им своих функций, устанавливать правила внутреннего распорядка, действующие в пределах служебных помещений Центра.

4. Имущество и помещения Центра неприкосновенны, на них распространяются положения, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

5. Архивы, документы, корреспонденция и базы данных Центра неприкосновенны. Сообщения и корреспонденция Центра не подлежат цензуре. Указанное положение распространяется на печатную, фотографическую, аудиовизуальную и иные формы информации, получаемой или отправляемой Центром, его должностными лицами и сотрудниками, независимо от способа ее передачи.

6. Центр освобождается от прямых налогов и сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории Республики Абхазия, за исключением оплаты коммунальных услуг и платежей, установленных законодательством Республики Абхазия для органов государственной власти.

Статья 6

1. Республика Абхазия предоставляет Центру на безвозмездной основе служебные помещения с условием оплаты Центром коммунальных услуг и платежей, установленных законодательством Республики Абхазия для органов государственной власти.

2. Республика Абхазия предоставляет Центру возможность доступа к правительственной, телефонной, факсимильной, электронной, специальной, почтовой, телеграфной связи и радиосвязи.

Доступ к средствам связи осуществляется на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые предоставляются Республикой Абхазия дипломатическим представительствам иностранных государств и органам государственной власти Республики Абхазия.

Статья 7

1. Денежное довольствие должностных лиц и сотрудников состоит из должностного оклада, который выплачивается за счет средств, выделяемых Центру.

2. Должностным лицам и сотрудникам могут осуществляться иные выплаты, которые производятся за счет средств направляющего государства в соответствии с его законодательством.

Статья 8

1. Должностные лица, сотрудники и члены их семей, если они не являются гражданами государства пребывания Центра, пользуются на территории государства пребывания Центра привилегиями и иммунитетами в соответствии со статьями 29-36 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

2. Должностные лица и сотрудники пользуются свободой передвижения по территории Республики Абхазия в той мере, в какой это необходимо для выполнения ими своих официальных функций.

3. Должностные лица и сотрудники, направленные для работы в Центре Российской Стороной, освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе в Республику Абхазия товаров, предназначаемых для личного пользования и первоначального обзаведения хозяйством.

4. Республика Абхазия оказывает должностным лицам и сотрудникам, направленным для работы в Центре Российской Стороной, содействие и помощь в аренде жилых помещений, пригодных для проживания.

Аренда жилых помещений для должностных лиц и сотрудников, направленных для работы в Центре Российской Стороной, осуществляется за счёт средств, выделяемых Центру.

Статья 9

1. Должностные лица и сотрудники пользуются служебными удостоверениями, которые признаются органами государственной власти Республики Абхазия и Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих статус этих лиц и подтверждающих их права, иммунитеты и привилегии, установленные настоящим Соглашением.

2. Республика Абхазия предоставляет право доступа должностным лицам и сотрудникам по их служебным удостоверениям в здания органов государственной власти Республики Абхазия с учетом действующих в них правил пропускного режима.

Центр устанавливает режим доступа в его служебные помещения представителей органов государственной власти Республики Абхазия по их служебным удостоверениям с учетом действующих в нем правил пропускного режима.

3. Центр может размещать флаги, эмблемы или другую символику Республики Абхазия, Российской Федерации и Центра на занимаемых им служебных помещениях, транспортных средствах, форменных бланках, иной документации Центра.

Статья 10

Материально-финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется Республикой Абхазия и Российской Федерацией совместно.

Республика Абхазия предоставляет Центру, должностным лицам и сотрудникам имущество и гарантии (льготы и привилегии) в Соответствии со статьями 5, 6 и 8 настоящего Соглашения.

Российская Федерация осуществляет финансирование деятельности Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью.

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций между ними.

Статья 12

1. Имущество Центра, прекратившего свою деятельность, передается в собственность Республики Абхазия. При этом Абхазская Сторона компенсирует Российской Стороне все произведенные затраты на приобретение имущества для Центра.

Если Абхазская Сторона не произведет выплату Российской Стороне компенсации всех произведенных затрат на приобретение имущества для Центра, а также затрат на улучшение такого имущества в течение 6 месяцев со дня прекращения деятельности Центра, то имущество Центра переходит в собственность Российской Федерации.

2. Архивы, документы, корреспонденция и базы данных Центра в случае прекращения деятельности Центра передаются Сторонам (каждой по аутентичному экземпляру) в течение 90 дней после прекращения деятельности Центра.

Статья 13

Настоящее Соглашение заключается на срок действия Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г., если ни одна из Сторон не позднее чем за 6 месяцев не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу после обмена по дипломатическим каналам письменными уведомлениями о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Coчи «18» мая 2017 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, а также основы организации деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел (далее – Центр).

2. Центр обладает правами юридического лица без права осуществления коммерческой деятельности, имеет свою символику, печать и бланки, утверждаемые директором Центра по согласованию с министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации, и создается для координации деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.

3. Центр в целях выполнения задач, возложенных на него настоящим Положением, взаимодействует с правоохранительными органами и иными государственными органами Республики Абхазия и государственными органами Российской Федерации, а также с правоохранительными органами иностранных государств, международными полицейскими организациями, общественными и иными организациями.

4. Центр в своей деятельности руководствуется международными обязательствами Республики Абхазия и Российской Федерации, законодательством Республики Абхазия и законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

5. Деятельность Центра осуществляется на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела Республики Абхазия и Российской Федерации.

6. Место пребывания Центра – Республика Абхазия, г. Сухум.

II. Основные задачи Центра

7. Центр осуществляет задачи:

а) по организации обмена оперативно-значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов;

б) по формированию и ведению специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации;

в) по сбору, обобщению и анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений;

г) по содействию в осуществлении межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора;

д) по содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации;

е) по выработке и представлению Республике Абхазия и Российской Федерации предложений по повышению эффективности сотрудничества.

III. Состав и организация деятельности Центра

8. Центр состоит из должностных лиц и сотрудников Центра.

9. Предельная штатная численность Центра составляет 20 единиц.

10. Структура и штатное расписание Центра утверждаются Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации по представлению директора Центра в пределах штатной численности.

11. Центр возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности совместным решением министров внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации.

12. Заместитель директора Центра назначается на должность и освобождается от должности совместным решением министров внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации по представлению директора Центра.

13. Директор Центра и его заместитель не могут быть представителями одного государства и назначаются поочередно от каждого государства по принципу ротации.

14. Директор Центра и его заместитель назначаются сроком на 3 года. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность директора Центра, заместителя директора Центра более двух сроков подряд.

15. Директор Центра и его заместитель могут быть освобождены от занимаемой должности совместным решением министров внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации, в том числе по собственному желанию или состоянию здоровья.

16. Директор Центра и его заместитель при исполнении своих обязанностей соблюдают интересы Республики Абхазия и Российской Федерации.

17. Директор Центра в своей деятельности подотчетен Министерству внутренних дел Республики Абхазия и Министерству внутренних дел Российской Федерации.

18. Сотрудники, назначенные на штатные должности в Центр, прикомандировываются в Центр в соответствии с законодательством направляющего государства с оставлением в кадрах Министерства внутренних дел Республики Абхазия или Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Порядок комплектования штата Центра сотрудниками и исполнения ими служебных обязанностей, тылового обеспечения Центра, а также осуществления расходов, связанных с деятельностью должностных лиц и сотрудников Центра, устанавливается совместно Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации по представлению директора Центра.

19. Директор Центра:

а) руководит работой Центра и несет ответственность за ее результаты, а также за финансово-хозяйственную деятельность Центра;

б) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;

в) представляет Центр в органах государственной власти Республики Абхазия и органах государственной власти Российской Федерации, а также в правоохранительных органах иностранных государств, международных полицейских организациях, общественных и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Центра;

г) руководит подбором и расстановкой кадров и по согласованию с министерством внутренних дел направляющего государства освобождает от занимаемой должности сотрудников Центра;

д) ходатайствует перед министерством внутренних дел направляющего государства о присвоении заместителю директора Центра и сотрудникам Центра специальных званий, представляет предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий;

е) представляет ежегодно на рассмотрение в Министерство финансов Республики Абхазия и Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа согласованные с Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации проект сметы расходов на содержание Центра и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Центра;

ж) представляет министрам внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации ежегодный отчет о деятельности Центра;

з) организует соблюдение установленного порядка работы Центра.

20. Заместитель директора Центра:

а) участвует в подборе и расстановке кадров Центра, в том числе разрабатывает и представляет предложения по распределению функциональных обязанностей между сотрудниками, а также контролирует их деятельность;

б) по поручению директора Центра представляет Центр в государственных органах Республики Абхазия и государственных органах Российской Федерации, а также в правоохранительных органах иностранных государств, международных полицейских организациях, общественных организациях и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Центра;

в) принимает участие в разработке документов, вносимых на рассмотрение в Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Министерство внутренних дел Российской Федерации, участвует в экспертных заседаниях по их подготовке;

г) отчитывается о своей деятельности перед директором Центра, в отсутствие директора Центра исполняет его обязанности;

д) выполняет иные функции, касающиеся деятельности Центра, по поручению директора Центра.

21. Очередные специальные звания директору Центра, его заместителю и сотрудникам Центра присваиваются в соответствии с законодательством направляющего государства.

22. Направляющие государства в установленном порядке предоставляют должностным лицам и сотрудникам Центра должности не ниже занимаемых ими до направления в Центр в следующих случаях:

а) прекращение деятельности Центра;

б) окончание срока работы в Центре должностных лиц и сотрудников;

в) Освобождение от занимаемой должности должностных лиц и сотрудников Центра.

23. Центр по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации разрабатывает служебное удостоверение должностного лица и сотрудника Центра.

Должностным лицам Центра выдаются служебные удостоверения с указанием специального звания и занимаемой должности за подписью министра внутренних дел направляющего государства.

Сотрудникам Центра выдаются служебные удостоверения с указанием специального звания и занимаемой должности за подписью директора Центра.

IV. Финансовое обеспечение Центра

24. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств, выделяемых Российской Федерацией на его содержание.

25. Должность директора Центра в денежном довольствии и предельном специальном звании соответствует должности начальника управления, входящего в состав главного управления (департамента) центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

26. Должность заместителя директора Центра в денежном довольствии и предельном специальном звании соответствует должности заместителя начальника управления, входящего в состав главного управления (департамента) центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

27. Должности сотрудников подразделений Центра в денежном довольствии и предельном специальном звании приравниваются к соответствующим должностям сотрудников управления, входящего в состав главного управления (департамента) центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Законе Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел»

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Принять Закон Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел».

2. Министерству внутренних дел Республики Абхазия при формировании Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел предусмотреть, что не менее половины сотрудников Центра должны составлять представители органов внутренних дел Республики Абхазия.

3. Установить, что протоколы о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подлежат ратификации Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Не представленные на ратификацию и не ратифицированные Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия протоколы о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел не вступают в силу и не применяются.

4. Направить указанный Закон Президенту Республики Абхазия для подписания и опубликования.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и общеобязательно на всей территории Республики Абхазия.

В.КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум,

26 июля 2017 года,

№ 4461-с-VI

Номер: 82Выпуск: 3543Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия