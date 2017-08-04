ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ПЕРЕД ЛЕТНИМ ОТПУСКОМ

В повестке дня последнего перед уходом в отпуск заседания сессии Народного Собрания – Парламента РА, состоявшегося 31 июля, в понедельник, было всего два вопроса. Первый – «Об электроэнергетике», проект которого на предыдущем собрании, 26 июля, был рассмотрен и принят во втором чтении. Тогда же депутаты проголосовали за рассмотрение документа в четырёх чтениях. И до нынешнего заседания депутаты, конкретно члены головного Комитета по экономической политике и реформам, работали усиленно. Но на понедельничном заседании все-таки пошли недоразумения и разногласия. Основной конфликт произошел из-за того, что в последних поправках было сказано, что «объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электрической энергии мощностью свыше 20 мВт, существующие (в том числе не функционирующие) на дату принятия настоящего Закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации» и «при мощности в 5 мВт возможно государственное и частное партнерство». Цифра «5», говорили отдельные депутаты, не рассматривалась между последним и нынешним заседаниями. Руководитель «Черноморэнерго» А.Басария заявил, что она существовала в законопроекте и год назад, когда рассматривался в первом чтении. Потом исчезла. Спикер В. Кварчия добавил, что сейчас решили к ней вернуться. За необходимость этой поправки высказались также Н.Смыр, А.Цишба и другие. Вопрос о внесении поправки поставили на голосование, и он прошел – при 24 голосах «за». За весь законопроект в третьем, а затем в окончательном, четвертом, чтениях 31 депутат проголосовал также «за» (из 32 голосовавших). Во время споров и дискуссий депутаты не скрывали, что в зависимости от того, какое примут сейчас решение, будет зависеть судьба и ИнгурГЭСа, и СухумГЭСа, а в последний «люди вложили свои деньги, и надо им дать возможность довести дело до конца», то есть защищались в данном случае чьи-то интересы. Теперь, в соответствии с принятым Законом, СухумГЭС приватизации не подлежит, но на этом объекте возможно будет государственно-частное партнерство.

В первом чтении на прошлом заседании был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия». Тогда депутаты говорили о многих недоработках в нём, например, об отсутствии координации между МИДом и Миграционной службой и т.д., которые надо было учесть при подготовке ко второму чтению. Этого, видимо, сделано не было, и поставленный на голосование проект не прошел – «за» были только девять депутатов. А перед этим руководитель Комитета по государственно-правовой политике В.Агрба предлагал снять вопрос с повестки дня, но к его мнению не прислушались. Теперь законопроект надо будет через определенное время вновь рассматривать с первого чтения. Напомню, что изменения в Закон РА «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» вносились уже дважды – в феврале и мае прошлого года.

В конце заседания Спикер Парламента В.Кварчия объявил о предстоящих с 1 августа по 6 сентября летних каникулах депутатов шестого созыва, избранных в марте этого года, так как, согласно ст. 26-й Закона «О статусе депутатов», «истек срок работы весенней сессии Народного Собрания – Парламента, и она закрывается».

Заира ЦВИЖБА

Номер: 82Выпуск: 3543Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА