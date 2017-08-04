СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование родным и близким видного ученого, общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени Альмира Абрегова в связи с его кончиной.

В соболезновании, в частности, говорится: «Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, общественности Республики Адыгея в связи с безвременной смертью видного ученого, общественного деятеля Альмира Нуховича Абрегова.

Он внес весомый вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, в укрепление деятельности «Адыге Хасэ Республики Адыгея», в становление Ассамблеи горских народов Кавказа и Международной черкесской ассоциации. За вклад в развитие кавказоведения и абхазо-адыгских братских взаимосвязей Альмир Нухович был награжден Указом Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Склоняю голову перед светлой памятью замечательного ученого, прекрасного человека, достойного сына своего Отечества».

Номер: 82Выпуск: 3543Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА