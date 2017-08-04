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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнование родным и близким видного ученого, общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени Альмира Абрегова в связи с его кончиной.
В соболезновании, в частности, говорится: «Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, общественности Республики Адыгея в связи с безвременной смертью видного ученого, общественного деятеля Альмира Нуховича Абрегова.
Он внес весомый вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, в укрепление деятельности «Адыге Хасэ Республики Адыгея», в становление Ассамблеи горских народов Кавказа и Международной черкесской ассоциации. За вклад в развитие кавказоведения и абхазо-адыгских братских взаимосвязей Альмир Нухович был награжден Указом Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.
Склоняю голову перед светлой памятью замечательного ученого, прекрасного человека, достойного сына своего Отечества».
Номер: 82
Выпуск: 3543
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА