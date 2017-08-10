ПРЕЗИДЕНТ РФ В.ПУТИН О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ

– Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией.

– Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, – продолжил Президент РФ. – Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем, – подчеркнул он.

– У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. «Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой».

– Я исхожу из того, что санкции западных стран не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить, – пояснил глава государства.

– Мы воспользовались этими санкциями, по большому счету, для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает. Это будет сделано и в будущем, – рассказал Путин.

По его словам, Россия будет исходить только из этого принципа – делать все, что идет на пользу страны, и стараться не делать ничего, что мешает развиваться.

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Приезд В.Путина в нашу республику имеет большое значение. Мощное государство, стратегический партнер и союзник Абхазии всегда сможет защитить себя и помочь друзьям. В жесткой политической и экономической конкуренции некоторые страны готовы любым способом подавить других. Нам повезло, что мы имеем крепкие отношения с Россией и ее лидером В.Путиным.

Мы не должны забывать, что наша страна для многих является лакомым кусочком, и вокруг Абхазии всегда будет вестись борьба. И только Россия открыто и честно признала нашу Победу, развитие и помогает молодой стране укрепиться в противоречивом мире.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 83Выпуск: 3544Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА