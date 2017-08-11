ОТРАБОТКА НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе проведения тренировки действий разведывательно-огневого контура (РОК) в условиях горно-лесистой местности оперативно поразили цели наступающего условного противника.

В ходе мероприятия артиллеристы соединения с применением 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов «Сани» мгновенно производили боевые стрельбы по координатам поступившим от пункта управления. Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанных мест скопления бронетехники и пехоты противника на удалении до 7 км. После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения.

В ходе работы разведывательно-огневого контура координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с БЛА и комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» на пункт управления артиллерии. Всего было отработано до 60 нормативов по разведке местности и обнаружению условного противника.

С применением РОК в ходе управления огнем артиллерии у артиллерийских расчетов в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач. Всего в мероприятии принимали участие до 400 военнослужащих разнородовых подразделений военной базы. Было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники, в т.ч. реактивные системы залпового огня «Град» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» на базе гусеничной бронемашины СУ-100.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа