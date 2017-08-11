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АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ
объявляет очередной прием в аспирантуру (очное отделение) на 2017 год по специальностям:
1. «Фольклористика» (10.01.09.) – 1 место.
2. «История Абхазии» (07.00.01.) – 4 места.
3. «Этнология» (07.00.07.) – 1 место.
4. «Абхазская литература» (10.01.01.) – 1 место.
Поступающие в аспирантуру подают заявление о приеме на имя руководителя научно-исследовательского учреждения, осуществляющего подготовку аспирантов, с приложением следующих документов:
– заверенная нотариусом копия диплома об окончании высшего учебного заведения;
– копия приложения к диплому;
– выписка из протокола заседания Ученого совета вуза или Ученого совета факультета в отношении молодых специалистов, рекомендованных в аспирантуру непосредственно по его окончании;
– реферат и отзыв на реферат предполагаемого научного руководителя;
– анкета;
– медицинская справка формы №286;
– фотографии 3x4 – 4 шт.;
– паспорт и оригинал диплома об окончании вуза предъявляются лично.
Прием документов в отделе аспирантуры и подготовки кадров АНА до 30 сентября 2017 г. по адресу: г. Сухум, ул. ак. Марра, 9. Тел.: 226-83-81.
Собеседование с поступающими по избранной специальности и вступительные экзамены проводятся в октябре с.г.
Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА
Номер: 84
Выпуск: 3545
Рубрика: общество
Автор: Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА