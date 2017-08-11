АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ

объявляет очередной прием в аспирантуру (очное отделение) на 2017 год по специальностям:

1. «Фольклористика» (10.01.09.) – 1 место.

2. «История Абхазии» (07.00.01.) – 4 места.

3. «Этнология» (07.00.07.) – 1 место.

4. «Абхазская литература» (10.01.01.) – 1 место.

Поступающие в аспирантуру подают заявление о приеме на имя руководителя научно-исследовательского учреждения, осуществляющего подготовку аспирантов, с приложением следующих документов:

– заверенная нотариусом копия диплома об окончании высшего учебного заведения;

– копия приложения к диплому;

– выписка из протокола заседания Ученого совета вуза или Ученого совета факультета в отношении молодых специалистов, рекомендованных в аспирантуру непосредственно по его окончании;

– реферат и отзыв на реферат предполагаемого научного руководителя;

– анкета;

– медицинская справка формы №286;

– фотографии 3x4 – 4 шт.;

– паспорт и оригинал диплома об окончании вуза предъявляются лично.

Прием документов в отделе аспирантуры и подготовки кадров АНА до 30 сентября 2017 г. по адресу: г. Сухум, ул. ак. Марра, 9. Тел.: 226-83-81.

Собеседование с поступающими по избранной специальности и вступительные экзамены проводятся в октябре с.г.

Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: обществоАвтор: Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА