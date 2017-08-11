МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ»…

Каждый из нас о чем-нибудь обязательно мечтает. Кто-то хочет стать богатым и знаменитым, кто-то – добиться успехов в работе, а кто-то познакомиться с известной, популярной личностью, взять автограф, сфотографироваться. Если я когда-то о чем-то подобном и мечтала, то это было связано с российским президентом, к которому я испытываю особое уважение с тех пор, как он появился в российской политике.

Как вчера я помню уход со своего поста президента Российской Федерации Бориса Ельцина, и как по телевизору я впервые увидела его преемника, тогда малоизвестного Владимира Путина. Молодой, сдержанный, серьезный, с умным взглядом и особой харизмой. А в его глазах и в том, что он говорил, чувствовалась еще какая-то особая мудрость. В него, в человека, несущего свет и надежду, невозможно было не влюбиться. И это тот человек, всегда чувствовала я, который нужен России. Он сможет возродить ослабевшую страну, поднять ее после времен перестройки. И теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что это каким-то образом смогла прочувствовать и понять я, обычная школьница, хотя политикой никогда не увлекалась. Конечно, всегда было интересно знать, какая обстановка в мире, угрожает ли нашей стране какая-нибудь опасность, кто из политиков лидирует. И как говорится, интуиция не подвела, все мои надежды, связанные с Путиным, оправдались. Но особенно я его полюбила в сложный период для нашей страны, когда после войны в Южной Осетии в августе 2008 года, Россия не оставила нас в беде и признала независимость Абхазии и этой братской республики.

Ровно через год после признания обеих республик, в 2009 году, как вы помните, Путин приезжал в Абхазию со своим первым официальным визитом. Я тогда уже была студенткой 4 курса факультета журналистики Московского государственного университета, а летом проходила практику на Абхазском телевидении. Там я и узнала, что в середине августа в Абхазию должен приехать Путин. Счастью моему не было предела. Признаюсь, к этой встрече я готовилась долго, составила даже список вопросов, которые очень хотела бы ему задать. К сожалению, практика на телевидении завершилась у меня еще до начала визита. Да и вообще не знаю, удалось бы мое мечтаемое интервью. Но 12 августа можно было прийти в парк Боевой Славы, где Владимир Путин вместе с Сергеем Багапш возлагали цветы к Мемориалу бойцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Я так и сделала. Хоть и на мгновение, я все-таки увидела своего любимого политика. И была очень счастлива.

С тех пор прошло уже много времени. Путин постоянно у нас на устах, мы следим за его ежегодными пресс-конференциями, смотрим фильмы, которые о нем снимают, удивляемся его работоспособности, многогранности, терпению, умению сплачивать людей, да и вообще умению управлять такой огромной страной, как Россия! Более того, я уверена, что он сумел стать самым влиятельным политиком в мире. И я никогда не переставала мечтать о встрече с ним.

Мечты имеют свойство сбываться, и вот во время его рабочего визита в Абхазию вместе с другими абхазскими журналистами я получаю задание осветить в газете этот визит. Я вновь на встрече с Путиным! Теперь в Пицунде.

Многие, узнав, что я еду в Пицунду передавали ему огромный привет, просили пожать ему руку, взять у него автограф, да и мне хотелось сделать с ним сэлфи. Все это говорит о том, что в Абхазии Путина любят, уважают, ценят дружбу России и Абхазии.

Конечно, мне хотелось бы пообщаться с российским Президентом на знаменитой Брехаловке в Сухуме, куда уже приходили главы и других стран. Но…

А пообщаться с ним, думаю, еще не раз представится возможность. Главное, чтобы отношения России и Абхазии с каждым годом крепли, а наша республика – развивалась!

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ