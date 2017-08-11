ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

По итогам переговоров Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделали заявления для прессы.

Рауль Хаджимба:

–Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья, коллеги!

Для нас, для всего народа Абхазии, большая радость и честь принимать Президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере межгосударственных отношений Абхазии и России, о прочных связях союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами и народами.

Нынешняя встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня.

Конечно, в первую очередь мы обсуждали вопросы социально-экономического развития Абхазии. Как известно, Российская Федерация оказывает большую финансовую помощь по линии Инвестиционной программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые инфраструктурные проекты, развивать экономику, строить дороги и коммуникации, возводить объекты социальной значимости. В нынешнем году объем финансирования в рамках Инвестиционной программы превысит 2,5 млрд рублей. Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным Инвестиционной программой.

Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии российского Инвестиционного агентства предоставлено 1,2 млрд руб. Благодаря этой программе в Абхазии начал успешно развиваться целый ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет нам надеяться на серьезный эффект с точки зрения развития собственной экономики Абхазии в ближайшей перспективе.

Учитывая эффективность данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по данному направлению. Это позволит ускорить темпы социально-экономического развития, увеличит число рабочих мест, расширит налогооблагаемую базу в республике.

С момента признания Российской Федерацией Республики Абхазия в 2008 году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в 3,5 раза – с 7 миллиардов рублей до 24,5 миллиарда рублей. Импорт возрос с 6,2 миллиарда рублей до 19,1 миллиардов рублей. Экспорт – с 0,9 миллиарда рублей до 5,5 миллиарда рублей.

В целом мы отметили позитивную динамику реализации положений абхазо-российского Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной было ратифицировано Соглашение о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьёзным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране.

Продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование Объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением.

Продолжается взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, реализуются механизмы координации внешней политики, в частности, в формате Женевских дискуссий.

Активно развивается сотрудничество в сфере культуры и образования, гуманитарной деятельности.

Хочу отдельно подчеркнуть, что вопросы, которые мы ранее обсуждали в рамках наших встреч с Президентом Российской Федерации, находят решение на благо наших граждан. В частности, вопросы создания более комфортных условий пересечения государственной границы. Можно констатировать повышение скорости и эффективности пограничных и таможенных процедур, заметное сокращение времени ожидания граждан на пунктах пропуска.

В этой связи мы заинтересованы – и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству – в максимальном облегчении условий для экспорта абхазских сельхозтоваров в Российскую Федерацию. Предполагаем, что для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный контроль, необходимо задействовать уже существующие механизмы, в частности, предусмотренные рядом соглашений в таможенной сфере. Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем объёме поставлять российскому потребителю качественную, экологически чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей.

В завершение хочу поблагодарить лично Президента России Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ Вам за это искренне благодарен. Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнерства, будет и впредь развиваться на благо наших народов.

Владимир Путин:

– Девять лет назад, как известно, после драматических событий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. С тех пор проделана большая работа и достигнуты значимые результаты в вопросах укрепления государственности республик. Абхазия – важный партнер и союзник России, с которым нас объединяют общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии и надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемирную политическую поддержку.

Со своей стороны, абхазское руководство принимает последовательные решения, нацеленные на упрочение международно-правового статуса республики. Отмечу, что в рамках партнерского диалога успешно развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, парламентов, институтов гражданского общества. Набирают силу межрегиональные, гуманитарные связи.

На сегодняшней встрече особое внимание было уделено становлению Абхазии в качестве современного государства, эффективной, самодостаточной экономики. На создание условий для долгосрочного устойчивого роста нацелена также и Инвестпрограмма. Объем ее финансирования составляет на 2017–2019 годы около 6 миллиардов рублей. Россия традиционно является основным экономическим партнером республики. В январе – марте наш товарооборот увеличился на 6,5%. Большую часть абхазского экспорта в Россию составляет, как известно, продовольствие, в основном фрукты и овощи. С учетом введенных нами в 2014 году ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран, в Республике Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объемы поставок этой продукции на российский рынок.

Договорились укреплять прямые предпринимательские связи на регулярном российско-абхазском экономическом форуме. Очередной 8-й по счету форум состоится в конце этого года в Сухуме. Напомню, что при поддержке российских банков осуществляется целый ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму порядка одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни населения.

Президент на встрече ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, проверок санитарных служб экспортируемого товара. У нас есть определенные идеи по этому поводу, и, думаю, в ближайшее время мы их реализуем.

Мы с Раулем Джумковичем обсудили и дальнейшее развитие нормативно-правовой базы двусторонних отношений. Между нашими странами подписано уже более 100 документов, дано поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности, охраны границ, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах. В частности, на днях вступило в силу Соглашение о создании ИКЦ органов внутренних дел России и Абхазии, в целях повышения эффективности совместных усилий по противодействию криминалу. Это очень важно, в том числе, для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию.

Большое социальное значение будет иметь подписанное Соглашение, предусматривающее распространение системы медицинского страхования России на проживающих в Абхазии российских граждан, оказание им медпомощи в медицинских учреждениях России.

Развиваются культурно-гуманитарные связи. В августе 2016 года с успехом прошли масштабные Дни России в Абхазии, в текущем году реализуются мероприятия культурного сезона «Россия-Абхазия – 2017». В ходе переговоров договорились еще теснее координировать шаги противодействия вызовам и угрозам безопасности Закавказья.

Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии.

В заключение Владимир Путин выразил уверенность, что выполнение договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита, внесет ощутимый вклад в дальнейшее укрепление абхазо-российских отношений.

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В рамках встречи двух президентов министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и министр здравоохранения России Вероника Скворцова подписали Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации».

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ, Эсма АРДЖЕНИЯ