ПРИВЕТСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И АБХАЗИИ

Открывая встречу, Рауль Хаджимба подчеркнул, что для Абхазии большая честь приветствовать Президента России на абхазской земле и сказал:

– Благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности. Все те вопросы, которые мы с вами обсуждали на предыдущих встречах, находят решение на благо нашего народа. Планомерно идет реализация положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. В частности, абхазской стороной ратифицировано Соглашение об ИКЦ. Считаю, что эта структура будет важнейшим инструментом в борьбе с преступностью. Для Абхазии важно, чтобы мы проживали в комфортных условиях, чтобы наши гости были бы не лишены этой возможности.

Идет активная работа внешнеполитических ведомств по координации внешней политики, работа по мероприятиям Инвестпрограммы. Объем средств в этом году составит более двух с половиной миллиардов рублей. Предварительно были подготовлены, прошли экспертизу и утверждены все проектно-сметные документы. Особенно хочется отметить и вопросы, решаемые с помощью Инвестиционного агентства. Объемы кредитования составили 1,2 млрд рублей. Это реальная поддержка нашему среднему и крупному бизнесу.

Сегодня будет подписано Соглашение об обязательном медицинском страховании – это важное событие для жителей Абхазии и граждан РФ. Уверен, что все те вопросы, которые мы сегодня с Вами обсудим, дадут еще больше возможности для развития нашей страны.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Президента Абхазии за приглашение и отметил:

– Мне очень приятно снова побывать на абхазской земле. Вы, практически, перечислили все направления нашего взаимодействия. Я бы, наверное, еще вспомнил о совместной работе в области обеспечения обороноспособности республики. Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе. У нас есть договоренности и по дальнейшим шагам. ИКЦ – это очень важная составляющая. Сами граждане Абхазии и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе из РФ, должны чувствовать, что находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю, что совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов. Что касается экономической работы, Вы назвали все направления. В социальной сфере мы подпишем Соглашение, которое даст возможность использовать не только российскую систему медицинского страхования, но и наши лечебные учреждения для граждан Абхазии. Нам есть о чем поговорить, но самое главное – у нас особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность и независимость республики.

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: политикаАвтор: На встрече в Пицунде от газеты «РА» присутствовали Русудан БАРГАНДЖИЯ, Эсма АРДЖЕНИЯ