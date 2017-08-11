ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ НАДЕЖНО ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

АБХАЗИЯ – РОССИЯ

Вчера в Абхазии прошла рабочая встреча президентов Республики Абхазия и Российской Федерации Рауля Джумковича Хаджимба и Владимира Владимировича Путина, на которой обсуждались вопросы развития отношений между Абхазией и Россией. Встреча проходила в день памятной даты для республик Южной Осетии и Абхазии. В этот день началось крупномасштабное наступление грузинской армии, и решительные действия, предпринятые руководством России, дали возможность сохраниться Южной Осетии и способствовали дальнейшему признанию Абхазии и Южной Осетии.

В этот день всё внимание мировых СМИ было приковано к живописному курорту Пицунде, где проходила встреча президентов. Около ста журналистов России и Абхазии съехались сюда для освещения этого мероприятия на ведущих телеканалах и в периодических изданиях Абхазии, России и мира. Жаркая погода, установившаяся на побережье, не помешала атмосфере деловой встречи.

Номер: 84Выпуск: 3545Рубрика: политикаАвтор: На встрече в Пицунде от газеты «РА» присутствовали Русудан БАРГАНДЖИЯ, Эсма АРДЖЕНИЯ