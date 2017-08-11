БЛАГОДАРНОСТЬ

АО «Воронежская областная типография – издательство имени Е.А. Болховитинова», выражает благодарность Патико Алан за его прекрасную книгу «Волшебная Абхазия». Для нашей типографии было честью выпустить столь интересное и в высшей степени востребованное издание.

Книга «Волшебная Абхазия» является иллюстрированным путеводителем по стране, которая давно любима и ценима российскими, и в том числе воронежскими, туристами. Патико Алан провел большую работу, собрав бесценную информацию о культуре, истории, достопримечательностях и неповторимой природе Абхазии. Благодаря такому гиду, как «Волшебная Абхазия», интерес к этой замечательной стране значительно вырос.

При этом, небольшой тираж издания не позволяет всем желающим (а таких очень много, как в Воронеже, так и по всей России) удовлетворить свой интерес по отношению к Республике Абхазия. Хотелось бы пожелать Патико Алан отпечатать книгу «Волшебная Абхазия» дополнительным тиражом. Просим всех заинтересованных лиц помочь найти средства для нового издания его труда. В свою очередь «Воронежская областная типография» готова отпечатать книгу с наилучшим качеством и минимальными затратами.

От лица коллектива

Т.НИЧУГОВСКАЯ, АО «Воронежская областная типография»

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: обществоАвтор: Т.НИЧУГОВСКАЯ, АО «Воронежская областная типография»