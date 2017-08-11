«АБХАЗИЯ ОПЕН» В ГУДАУТЕ

Спорт

Девять лет назад был дан старт Международному шахматному фестивалю в Абхазии, и каждый год во многих наших приморских городах за шахматными досками встречаются любители самой интеллектуальной спортивной игры. Вот и нынешний в Гудауте – он назывался «Абхазия Опен Гудаута-2017» – собрал рекордное число – свыше ста участников из всех районов Абхазии, а также республик Северного Кавказа, Республики Беларусь, российских городов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Челябинска…

Среди участников фестиваля и совсем юные, и те, кто уже имеет небольшой опыт участия в подобных турнирах, и мастера – гроссмейстеры, мастера спорта РФ. Встретиться с ними, сыграть на одной доске, а если повезет, то и выиграть хотят юные спортсмены. Но это, конечно, не самое главное, считает главный судья турнира Альберт Карапетян.

– Главное для нас – это привлечь к шахматам максимальное число юношей и девушек, – говорит он. – Сегодня в секции шахмат Гудаутской ДЮСШ занимаются 100 ребят. И большинство участников этого турнира – наши воспитанники, чем мы, безусловно, гордимся. Федерация шахмат Абхазии и Комитет по делам молодежи и спорта Администрации Гудаутского района сделали все возможное, чтобы 9-й международный турнир состоялся и прошел на высоком организационном уровне.

У каждого турнира и отдельного вида спорта складываются свои правила и традиции. Для шахматных турниров стало хорошей традицией поощрять победителей денежными премиями. И, как правило, их удостаиваются опытные шахматисты. Одна из них – Сима Бясова из Владикавказа, занявшая почетное призовое место среди женщин. Она не первый год принимает участие в шахматном поединке, в прошлом году у неё был турнир в Сухуме. Нынешний, в Гудауте, ее очень порадовал, и она поделилась своими мыслями и впечатлениями:

– Я очень рада, что мне посчастливилось принимать участие в таком турнире. Выражаю слова благодарности от всех шахматистов организатору и вдохновителю идеи проведения в Абхазии международного турнира Константину Тужба. Радует, что шахматами начинают заниматься совсем юные спортсмены, их с каждым годом становится все больше. Организация турнира в Гудауте вне всяких похвал, дети и взрослые чувствовали себя очень комфортно. Спасибо всем, кто принимал участие в этом замечательном во всех отношениях шахматном фестивале.

С такими теплыми словами участники турнира прощались с хозяевами, чтобы встретиться вновь уже будущим летом. За этот год подрастут юные шахматисты, наберутся еще большего опыта ставшие победителями 9-го турнира. И вновь приедут любители шахмат из многих городов России, которые теперь не представляют лета без шахмат, Абхазии, моря и радушия. До новых встреч, «Абхазия Опен!»

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»