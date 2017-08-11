ПАМЯТИ МОЕГО КОЛЛЕГИ

Анатолию Возба исполнилось бы 85 лет

Анатолию Батовичу Возба – журналисту, писателю и общественному деятелю, заместителю редактора и редактору Гудаутской районной газеты «Бзыбь» 22 июня исполнилось бы 85 лет.

В связи с этим юбилеем в Абхазии были проведены мероприятия. Одно из них – состоявшийся в городе Гудауте вечер его памяти (о нем мы вскоре расскажем в нашей газете «РА»).

А Союз журналистов Абхазии провел в Сухуме круглый стол буквально накануне юбилея.

Участниками круглого стола были журналисты, работавшие с ним в газете «Бзыбь», писатели, активисты Народного форума Абхазии «Аидгылара», друзья, которые поделились своими воспоминаниями об Анатолии Возба. Талантливый журналист и писатель Анатолий Возба, говорили они, запомнился всем благодаря своей ярко выраженной жизненной позиции в период, когда в стране была достаточно напряженная общественно-политическая ситуация, и давление на Абхазию со стороны Грузии постоянно усиливалось.

«В период его работы заместителем редактора газеты «Бзыбь» издание стало самой читаемой газетой не только в Абхазии, но и за ее пределами, поскольку именно в ней публиковались материалы, выражавшие взгляды участников национально-освободительного движения Абхазии», – отметил на круглом столе председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг.

В газете «Бзыбь» широко освещалось множество проблем, волновавших абхазское общество. В частности, систематически публиковались материалы, аргументированно опровергавшие политические инсинуации и антинаучные измышления грузинских ученых и публицистов по разным, наиболее значимым аспектам истории и этнографии Абхазии. Причем эти материалы в райгазете «Бзыбь» публиковались после того, как областные газеты отказывались их печатать.

На круглом столе своими воспоминаниями, связанными с Анатолием Возба, поделились Руслан Капба, Закан Агрба, Лаврентий Губаз, Генадий Аламиа, Марина Габрия, Олег Лакрба.

На мероприятии присутствовали внучки Анатолия Батовича – Хибла и Милана Возба.

На вечере выступила и я. Около семи лет я проработала в районной газете вместе с Анатолием Батовичем. Поэтому считаю своим долгом поделиться некоторыми воспоминаниями о нём и на страницах газеты «Республика Абхазия».

Анатолий Возба был самородком. Яркой личностью. Одним из тех представителей интеллигенции, которая была достоянием страны и умела бесстрашно отстаивать интересы и права народа. У него было особое чутьё на все, что происходило в стране и в частности в Гудаутском районе. Именно на таких, как Возба, могли тогда опираться и партийные, и советские лидеры, также защищавшие интересы своего народа, но не всегда имевшие возможность открыто все делать и говорить.

Анатолий Возба всегда писал на абхазском языке. Но писал так, что его статьи, юморески и фельетоны, а он был мастером именно фельетонов, читали на всех улицах, в деревнях, в городах Абхазии и… в Тбилиси. Там находились переводчики. Там интересовались всем, что происходило в Абхазии и имело политическую и национальную направленность. А писал Анатолий Батович именно в этом русле. Он работал в газете в годы острых противостояний абхазов и грузин, широкой борьбы абхазского народа за отстаивание своего права жить в Абхазии без давления и нажима грузинских чиновников, да и не только чиновников. Тогда почти каждый грузин в Абхазии считал, что мы занимаем их место под солнцем. Невдомёк им было, что солнце светит на всех созданных Богом людей во всех местах Земли одинаково! Главное – мирно сосуществовать. Но…

Работа Анатолия Батовича не ограничивалась газетой. Он помогал мудрыми советами другим борцам за правое дело, умел подставлять им свое плечо, сказать чёткое и нужное слово. Был надежным. Он был талантливым. Он умел быстро находить темы и быстро писать. Умел смешно писать.

Он был трудолюбивым. Свои рассказы, повести, роман, а это роман о народном герое и народном мстителе Хаджарате Кяхба, он писал ночами, в выходные дни и в дни отпусков.

А когда в семье появились трудности финансового характера, он ездил по утрам и вечерам в деревню выращивать табак, в какое-то время даже временно ушел из газеты, чтобы трудиться в селе.

У него было множество и других прекрасных человеческих качеств. Помню, если в коллективе создавалась конфликтная ситуация, Анатолий Батович разговор переводил на иную тему или начинал шутить – по поводу именно создавшейся ситуации, и все начинали понимать нелепость и никчемность спора. А шутил с друзьями, коллегами открыто, не умаляя ничьего достоинства. Никогда никого не унижал, никогда плохо не говорил о людях – ну разве что в своих фельетонах и юморесках делал недвусмысленные намеки на человеческие слабости. Правда, политические фельетоны у него были острые – всегда!

Он был добрый, мягкий, стеснительный, спокойный, сдержанный. Поэтому нам, его сотрудникам, было комфортно находиться с ним рядом. Он был лицом, эталоном нашей редакции. Жаль, что ушел из жизни Анатолий Батович рано. Что ушла рано его супруга Любовь Датовна, преподававшая мне абхазскую литературу в старших классах. Что не стало их сына Батала. Но есть дочери, внучки, внук, даже правнуки. Всем им доброй, счастливой и долгой жизни! И незабвенной им памяти о своем достойном предке!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА