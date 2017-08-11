ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ДМИТРИЯ МАРШАН

31 июля 2017 года по приглашению Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия В.Е. состоялся разговор между Спикером и мною, Дмитрием Маршан, посвященный моему заявлению об отставке, поданному 28 июля сего года. Валерий Кварчия заверил меня в том, что все финансовые обязательства перед Аппаратом Уполномоченного по правам человека, закрепленные в Постановлении Парламента РА от 2 марта 2017 года, будут Министерством финансов выполнены в полном объёме и в ближайшее время. В связи с этим, считаю необходимым прояснить следующие вопросы:

Не считаю возможным отозвать уже один раз поданное свое заявление об отставке.

Из-за наличия у меня особого мнения по поводу всеобщего осуществления защиты прав и свобод человека и народа в нашей стране, а также реализации государственной власти в соответствии с принципами добросовестного управления, не принимая участия во внутриполитической конкуренции различных политических сил и не политизируя Институт Уполномоченного по правам человека, считаю мое пребывание на государственном посту невозможным.

Уверен, что будущий Уполномоченный по правам человека плодотворно воспользуется средствами, которые собирается предоставить государство Институту Уполномоченного, во благо укрепления защиты прав и свобод человека в нашей стране.

Менее двух недель отделяют нас от трагической даты – ровно 25 лет назад началась агрессия войск госсовета Грузии против нашей республики, унесшая и покалечившая тысячи жизней наших соотечественников. Гарантией того, что подобная трагедия не повторится, является факт обретения нашей независимости и признания государственного суверенитета Республики Абхазия постоянным членом Совета Безопасности ООН Российской Федерацией.

Наличие суверенитета есть воплощение коллективного права нашего народа на самоопределение, являющегося составной и обязательной частью прав человека, в том числе и в соответствии со статьей 1 Международного Пакта о правах человека 1966 г.

Призываю всех относиться к этому ответственно.

Дмитрий МАРШАН

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: политикаАвтор: Дмитрий МАРШАН