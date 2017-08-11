В ГУДАУТЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЗНАКИ

За безопасность дорожного движения

На дорогах Абхазии с каждым годом становится все больше автотранспортных средств. Этот факт, конечно, радует, он говорит о возросшем благосостоянии наших граждан. Однако при этом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают люди, к сожалению, возрастает.

В городе Гудауте за последние несколько месяцев практически на всех перекрестках появились новые дорожные знаки. Казалось бы, вполне нормальная рабочая ситуация, когда сотрудники ГАИ устанавливают дорожные знаки. Но этот факт не остался незамеченным среди горожан, причем как среди пешеходов, так и среди автолюбителей. Наконец-то и наши улицы можно смело называть улицами, а не направлениями. По этой причине и состоялось мое интервью с начальником ОГАИ Гудаутского РОВД, майором милиции Татарканом Хаитовичем Ампар.

– Вы возглавили ОГАИ Гудаутского РОВД всего два месяца назад. Конечно, времени прошло немного, и говорить о каких-либо результатах еще рано. Но даже за такой маленький временной отрезок проделана работа, которая радует всех.

– Да, проведена большая работа по установлению дорожных знаков в черте города и на всей территории Гудаутского района. Более 270 дорожных знаков уже установлены. Это такие знаки, как, например, «главная дорога», «искусственная неровность», «уступите дорогу», «пешеходный переход» и другие, позволяющие водителям автотранспортных средств передвигаться по городу, не нарушая Правил дорожного движения, а главное – не создавая препятствий другим участникам движения. И эта работа не закончена, она продолжается, мы стараемся сделать так, чтобы наши дороги стали безопасными.

Учитывая, что машин в городе становится все больше, нужны специально отведенные для этого места парковок. В центральной части города по Проспекту Героев сделана разметка, позволяющая водителям ставить свои машины на определенных правилами местах.

Некоторые водители позволяют себе превышать скорость. Поэтому мы решили использовать еще один способ воздействия на нарушителей ПДД – установили в центре города и в ее восточной части знаки «искусственная неровность». Такой знак установили и недалеко от районного Дома культуры. Эти меры вынужденные, и мы преследуем лишь одну цель – обезопасить всех участников движения: пешеходов и водителей.

Все дорожные знаки – установленного образца и соответствуют стандартам. Правильно будет отметить, что к нашей работе подключились очень многие строительные организации, к которым мы обратились за поддержкой. Администрация Гудаутского района профинансировала большую часть затрат, остальную взяло на себя руководство ГАИ Республики Абхазия. Мы делаем одно общее дело, поэтому вклад каждого – неоценим.

– В городе Гудауте установлены 13 камер наблюдения. Но именно сейчас большинство людей узнало об этом благодаря знакам «ведется фото- и видеонаблюдение».

– Действительно, такие камеры установлены в черте города, и работают они круглосуточно. Теперь, когда мы установили соответствующие знаки, об этом стало известно гораздо большему количеству водителей и пешеходов. Есть еще несколько оживленных участков в городе, где необходимо установить камеры – это въезды в город и выезды из города. А в черте города на каждой главной улице должны быть установлены камеры наблюдения. Это во многом дисциплинирует водителей, они привыкают к мысли, что есть камеры, которые фиксируют нарушения, и за них нужно отвечать.

– С профессиональной точки зрения, одного светофора в городе достаточно?

– Конечно, нет. Минимум три, четыре светофора обеспечили бы нормальное движение в черте города. Например, на перекрестках Проспекта Героев и Дзидзария, Лакоба и 4-го Марта (там всегда был раньше светофор). В ближайшей перспективе, надеюсь, эти вопросы будут сняты.

– Вы не первый, кому я задаю вопрос о пешеходных переходах. Их у нас нет – ни одного обозначенного. И когда нужно пешеходу перейти улицу, то не каждый водитель имеет благородное намерение уступить ему дорогу.

– По Правилам дорожного движения каждый перекресток предполагает пешеходный переход. Мы будем устанавливать дорожные знаки «пешеходный переход». И тогда для всех участников движения при наличии таких знаков будет ясно, что пешеходы именно в этом месте будут пересекать дорогу. Таких знаков в городе нужно установить, как минимум 120, учитывая все перекрестки. Что касается «зебры», как ее называют, в настоящее время такой технической возможности у нас нет, а в целом по городу необходимо их прочертить на 15 перекрестках. Пока установят знаки, а после ремонтных работ, которые предполагаются в городе, появятся и нарисованные специальной краской пешеходные переходы. Кстати, именно из-за отсутствия знаков и «зебры» в утренние часы на всех перекрестках у общеобразовательных школ патрулируют сотрудники ОГАИ Гудаутского РОВД.

– Как построить работу так, чтобы дорожно-транспортных происшествий в городе и за его пределами стало как можно меньше?

– Все, о чем мы с вами говорили, направлено именно на то, чтобы ДТП случалось как можно реже. Это установка дорожных знаков, светофоров, камер наблюдения, пешеходных переходов, это весь комплекс мер. Каждый водитель постепенно привыкает к тому, что есть знаки дорожного движения, и с ними нужно считаться.

– Один из самых сложных для движения участков в городе – район центрального рынка. Что возможно предпринять, чтобы движение автотранспорта там стало безопасным, а пешеходам – комфортно?

–Это актуальный вопрос, согласен. И такая ситуация существует примерно во всех районах республики из-за большого числа людей, ежедневно посещающих рынки и приезжающих к ним на автомашинах. Их число заметно увеличивается в летнее время, и, естественно, происходят заторы, в результате чего машины не могут разъехаться. После того как были установлены дорожные знаки, в том числе и в районе рынка, для водителей такси и большегрузных автомашин мы отвели места для парковок. Лишь по ул. 4-го Марта сохранено двустороннее движение автомобилей, по всем остальным улицам, примыкающим к рынку, установлено одностороннее движение, о чем наглядно свидетельствуют знаки. При этом активно на этом сложном и многолюдном участке работают сотрудники ОГАИ Гудаутского РОВД, а также сотрудники ГАИ Республики Абхазия, которые помогают нам в наведении должного порядка. Мы обещаем, что будет вестись жесткий контроль по отношению к тем, кто не привык ездить по правилам. Никому не дозволено превышать скорость, ставить автотранспортные средства там, где не положено. В рамках действующего закона будем строго спрашивать с нарушителей, а в случае необходимости изымать автотранспорт и ставить на штрафную площадку. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия. В течение ближайших двух месяцев установим еще более 100 – 120 дорожных знаков на перекрестках городских дорог. Это тоже будет способствовать улучшению дорожного движения и снижения риска ДТП.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району