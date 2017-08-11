НА ФОНЕ ГРОМКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Коллегия Генпрокуратуры РА

Работа органов прокуратуры Республики Абхазия за 1-е полугодие нынешнего года обсуждалась в Сухуме 4 августа на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РА. Первый заместитель Генпрокурора Георгий Аршба представил отчет о состоянии законности и правопорядка за рассматриваемый период.

Георгий Аршба начал с того, что в центре внимания прокуроров страны находились вопросы исполнения земельного, бюджетного, административного законодательств, законов «О гражданстве», «Об унитарных предприятиях», «О безопасности дорожного движения» и иных нормативно-правовых актов. За отчетный период выявлены более 100 нарушений законодательства. В целях их устранения внесено 34 представления, и по результатам их рассмотрения 14 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В рамках надзора за нормативными правовыми актами органов местного управления принесены 13 протестов. К административной ответственности привлечены 52 человека. По 4 материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. Мерами прокурорского реагирования бюджетной системе, организациям и предприятиям возмещены более 11 млн. рублей.

Георгий Аршба уделил немало места в своем отчете сфере земельных правоотношений. Так, органами прокуратуры за полугодие выявлено более 70 нарушений земельного законодательства. По фактам самовольного строительства, выявленным в г. Пицунде, возбуждены 4 уголовных дела: в отношении бывшего директора заповедника Г.Малия (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении гражданина Э.Хагуш (незаконное строительство объектов гостиничного комплекса), по фактам нарушения прав государственной собственности на землю и незаконной порубки 185 самшитовых деревьев на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.

За отчетный период органами прокуратуры проведена проверка деятельности паспортных отделов ПУ МВД РА и комиссий по прописке. Выявлены многочисленные нарушения ими нормативно-правовых актов, в том числе, допущенные комиссиями по прописке в районах.

В части надзора за следствием и оперативно-розыскной деятельностью по республике зарегистрировано 395 преступлений общеуголовной направленности различной степени тяжести, из которых 151 раскрыто (42,1%). Из них 21 дело – по фактам умышленных убийств (19 раскрыты), 98 уголовных дел – по фактам краж чужого имущества, 9 – по фактам грабежей, 17 – по разбоям (раскрыто 1 дело), 8 – по ДТП со смертельными исходами, 41 – по незаконному ношению и хранению оружия, 61 уголовное дело – по фактам незаконного оборота наркотиков. Однако, по словам Аршба, ни одно лицо не было осуждено за сбыт наркотических средств, и только по 4 уголовным делам были вынесены наказания за ввоз наркотических средств на территорию Абхазии, и ещё 4 лица осуждены за незаконное культивирование и посев наркосодержащих растений.

Аршба также подчеркнул, что участились случаи совершения преступлений группами лиц с использованием огнестрельного оружия и с проникновением в жилища. Что тяжкие преступления отличаются своей открытостью и особой дерзостью. Что имели место случаи самоуправства со стороны граждан, выражающиеся в самостоятельном, без расследования и судебных процессов, наказании «виновных» лиц, вплоть до лишения их жизни. Что в целом в стране ухудшилась криминогенная обстановка, и это негативно влияет на социально-экономическое развитие и имидж государства. С учетом сложившейся ситуации, правоохранительными органами (СГБ и МВД во взаимодействии с Прокуратурой республики) разработан комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений – подготавливаемых, совершаемых и совершенных на территории Абхазии.

Аршба говорил и о работе с обращениями граждан республики в органы прокуратуры, по надзору за местами лишения свободы и т.д.

Естественно, что на заседании коллегии не обошлось без разговора о последней трагедии на складе боеприпасов Министерства обороны в селе Приморском Гудаутского района. С информацией об этом выступил военный прокурор РА, заместитель Генпрокурора Адгур Агрба. Он рассказал, что «в результате нарушения правил хранения боеприпасов, представляющих повышенную опасность, произошло два взрыва взрывных устройств, которые сдетонировали… крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы в большом количестве... Произошло возгорание складского помещения, способствовавшее в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации». Пострадали 64 человека – 35 отдыхающих из РФ и 29 граждан Абхазии. Две женщины из Санкт-Петербурга – Е.П.Полякова, 1970 года рождения, и Е.М. Тимофеева, 1962 года рождения, – находившиеся вблизи сероводородного источника, погибли от полученных осколками ранений. Кстати, третью женщину, их подругу, которая сейчас лечится в больнице, вынес по «минному полю» министр ВД Аслан Кобахия (об этом на коллегии сообщил Генпрокурор). От взрывной волны и осколков разорвавшихся снарядов повреждены жилые секционные и частные дома, автотранспортные средства, в том числе принадлежащие туристам из РФ.

По факту взрыва склада возбуждено уголовное дело по статье 358, часть 3, Уголовного кодекса РА.

Следственная группа к непосредственному месту взрыва подойти пока не могла, потому что даже в день коллегии, 4 августа, в 3 часа утра, взорвался еще один снаряд… Тем не менее Генпрокурор Зураб Ачба велел в тот же день начать следствие, чтобы определить, кто проводил ремонтные работы, кто им это поручил, насколько помещение было приспособлено к хранению боеприпасов. Он также поручил изучить состояние на всех других складах оружия и боеприпасов по Абхазии, чтобы больше не произошло подобного. «Бог спас, что при таком огромном количестве боеприпасов малыми жертвами отделались», – сказал он, выразив при этом горькое сожаление по случаю гибели двух женщин.

Много других волнующих тем поднималось Генпрокурором Зурабом Ачба и его заместителем Эшсоу Какалия, а также приглашенными на заседание коллегии и выступившими на нем министром ВД РА Асланом Кобахия и председателем Верховного суда Зурабом Агумаа. О ситуациях в регионах рассказали прокуроры Гагрского и Гудаутского районов и города Сухума Беслан Пкин, Эдуард Шамба, Руслан Тыркба. Выступили также из Генпрокуратуры начальник управления по надзору за исполнением законодательства РА Беслан Таркил и начальник судебного управления Даур Амичба.

Печально было слушать и о многих других фактах. Например, о том, что в Гагре из четырех тяжких преступлений укрыты два, что в Гудауте не раскрыто ни одно из трех разбойных нападений («пока одно дело ведём, совершается другое, и мы на него переключаемся», – так было сказано), что в Сухуме наблюдаются многочисленные самовольные захваты земли, что задолженности по землепользованию и аренде земель составляют более 25 млн рублей. Что наркоманов и наркотиков в Абхазии столько, что «мы просто погибаем». Что в этом году 109 преступников приговорены к различным срокам (а в прошлом году за это время только 43), «и если и дальше так будет, то куда их девать?» Что немало фактов, когда в очень тяжелых условиях судьи выносят приговоры, и что оперативную информацию по разным причинам трудно доводить до суда. И т.д. И т.д.

При этом, конечно, не без положительных результатов в различных сферах деятельности органов прокуратуры и других ведомств. Но они меркнут на фоне громких преступлений, участившихся в нашем обществе.

«Пальму первенства в работе делить не приходится. Сегодня нет победителей, мы все – проигравшие», – это было печальное резюме одного из руководителей силовых структур на заседании коллегии.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА