БРИФИНГ ПО ИТОГАМ РАБОЧЕГО ВИЗИТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА В АБХАЗИЮ

9 августа пресс-секретарь Президента РА Наала Авидзба в ходе брифинга рассказала об итогах переговоров Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшихся 8 августа в Пицунде.

Пресс-секретарь Главы государства начала с того, что абхазская сторона выразила заинтересованность в продолжении работы программы по линии Инвестиционного агентства. Она напомнила, что за счет кредитных средств трех российских банков в республике реализуется девять проектов в аграрном секторе, пищевой промышленности, туристической сфере.

«Видно, что эта программа оказывает положительный эффект на развитие экономики. На переговорах была обсуждена возможность увеличения объема кредитования до 3 миллиарда рублей и снижения кредитной ставки до 6%. На момент начала работы этой программы процентная ставка была зафиксирована на уровне – 10%, что на 3% ниже ключевой ставки Центрального банка России в тот период. Сейчас ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации находится на уровне 9%», – отметила она.

Также на встрече двух президентов в Пицунде обсуждалась возможность выделения кредита по льготной процентной ставке Национальному банку Республики Абхазия для увеличения его капитализации до 1 миллиарда рублей. Предложение, по ее словам, принято, и этот вопрос будет прорабатываться Правительством Российской Федерации.

Еще одна важная тема, обсуждаемая на переговорах, – расчет таможенной стоимости продукции сельскохозяйственного назначения при пересечении абхазо-российской границы. Сегодня расчет этой стоимости базируется на долларовом эквиваленте. В связи с этим на встрече обсуждалась возможность формирования таможенной стоимости сельхозпродукции абхазских производителей исключительно в рублях. Эта ситуация также будет рассматриваться Правительством России. В ходе встречи Владимир Путин дал поручения соответствующим должностным лицам.

«Расчет таможенной стоимости того или иного продукта, который основывается на цене в долларах, приводит к изменению таможенных платежей при изменении курса доллара. Это влияет на себестоимость продукции, вывозимой в Россию, которая становится дороже и менее конкурентоспособной», – подчеркнула Н.Авидзба.

Поднимался также вопрос возможности осуществления на территории Абхазии таможенного оформления и фитосанитарного контроля российскими структурами абхазских сельхозтоваров. Этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению и проработке. Президент России дал указания принять меры, чтобы эти мероприятия были реализованы в скором времени.

Дело в том, что вся экспортируемая сельхозпродукция, попадающая на таможенную территорию Российской Федерации, должна проходить процедуры контроля, которые требуют досмотра продукции. Нарушение температурного режима приводит к тому, что продукт теряет в качестве, соответственно, теряет и в цене. А контроль грузов и опломбирование их на абхазской территории давали бы возможность продукции в кратчайшие сроки добраться до конечного потребителя в России.

Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили также вопрос поддержки сельского хозяйства республики предоставлением сельхозтехники. Перечень техники был определен и согласован с Правительством Российской Федерации.

«Это основные итоги переговоров двух президентов», – резюмировала пресс-секретарь Наала Авидзба.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ