Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

9 лет прошло с тех пор как вероломно, без объявления войны, грузинская армия начала бомбить мирно спящий город Цхинвал. Сотни погибших женщин, детей, стариков и российских миротворцев показали миру реальные намерения Грузии, желающей физически уничтожить малочисленный народ Южной Осетии. И сегодня именно в эти дни проходят крупномасштабные военные учения НАТО в Грузии, что ещё раз доказывает агрессивность её намерений.

Вспоминая жертвы августовской войны, мы скорбим вместе с южноосетинским народом! Выражаем огромную благодарность руководству России, которое защитило южноосетинский народ от геноцида!

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: политикаАвтор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»