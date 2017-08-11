Главная
11.08.2017
Номер: 85
Выпуск: 3546
Рубрика: политика
Автор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
9 лет прошло с тех пор как вероломно, без объявления войны, грузинская армия начала бомбить мирно спящий город Цхинвал. Сотни погибших женщин, детей, стариков и российских миротворцев показали миру реальные намерения Грузии, желающей физически уничтожить малочисленный народ Южной Осетии. И сегодня именно в эти дни проходят крупномасштабные военные учения НАТО в Грузии, что ещё раз доказывает агрессивность её намерений.
Вспоминая жертвы августовской войны, мы скорбим вместе с южноосетинским народом! Выражаем огромную благодарность руководству России, которое защитило южноосетинский народ от геноцида!
Номер: 85
Выпуск: 3546
Рубрика: политика
Автор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»