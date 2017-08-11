АВГУСТ 2008. ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В ДЕНЬ ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЫ

8 августа, в девятую годовщину августовской войны в Республике Южная Осетия, состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

«Это день, который останется в памяти каждого жителя Южной Осетии и Абхазии. В этот день была предпринята попытка грузинской стороной решить силовым путем вопрос отношений с нашими народами. Политическое руководство России приняло смелое решение по поддержанию Южной Осетии и недопущению ее уничтожения. Вечная память тем, кто погиб и отстоял свободу и независимость», – сказал Рауль Хаджимба.

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8 августа, в день девятой годовщины августовской войны в Республике Южная Осетия, Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Посольство Республики Южная Осетия в Сухуме.

Президент почтил память погибших минутой молчания.

«Прошло девять лет со дня начала этих событий. Событий трагических для всего югоосетинского народа. Грузия в одночасье решила стереть с лица земли Республику Южная Осетия. И все мы, кто здесь находится, прекрасно понимаем, если бы это удалось там, то такая же участь ожидала бы и Абхазию», – сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства отметил, что благодаря решительности руководства Российской Федерации удалось восстановить мир, за что народы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия благодарны Российской Федерации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев подчеркнул, что этот день навсегда останется в памяти народа Южной Осетии: «Уже минуло девять лет со дня одного из самых страшных в истории преступлений против мира и человечества. В этот день каждый раз перед глазами встают кадры массированного обстрела мирно спящего города Цхинвала из реактивных систем залпового огня, которые широко транслировались в средствах массовой информации».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Семен Григорьев отметил, что Российская Федерация поддержала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия в сложные для них времена и дальше продолжит всесторонне поддерживать.

«Российское руководство приняло ответственное решение по проведению операции по принуждению Грузии к миру только с одной целью, чтобы эти события больше никогда не повторились, чтобы над Южной Осетией и Абхазией было мирное небо», – сказал он.

Номер: 85Выпуск: 3546Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА