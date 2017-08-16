О МУЗЫКЕ, О МЕЛОДИИ РОДНОГО ЯЗЫКА И СИЛЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ

говорили с Президентом РА Примадонна мировой сцены Хибла Герзмава и ее друзья – участники XVI музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...»

Несмотря на то, что 6 августа выпало на воскресенье, Президент ждал музыкальных гостей в своем рабочем кабинете.

После того как Примадонна представила Президенту участников фестиваля – маэстро Фабио Мастранджело и певцов – заслуженных артистов Республики Северная Осетия – Алания, солистов Большого театра, обладательницу меццо-сопрано Агунду Кулаеву и ее партнера по сцене и супруга тенора Алексея Татаринцева, Фабио отметил музыкальность абхазской речи, уточнив, что родной язык – это первая мелодия, которую каждый из нас слышит с момента рождения.

Президент подчеркнул, что вся Абхазия гордится, что у нас есть Хибла – звезда мировой оперной сцены, звезда, которая, как заметил Р. Хаджимба, «не ослепляет, а греет – и многочисленных зрителей, и близких ей людей»…

– Гордимся мы, – обратился Президент к гостям, – и тем, что фестиваль, на который Хибла приглашает своих друзей – замечательных музыкантов, проходит у нас в шестнадцатый раз … Вот и сегодня мы в предвкушении удовольствия, которое доставит нам ваше выступление. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы это полюбившееся зрителям мероприятие имело долгое продолжение. Мы верим, что так и будет… А сегодня театр будет полон, и под его сводами никакая погода не сможет нам помешать, – с улыбкой добавил глава государства.

Тут же всплыли воспоминания о фестивале прошлого 2016 года, о том, что стихия, разбуженная мятежной «Медеей», стала частью истории и фестиваля, и Абхазии, и частью судьбы каждого, кто был причастен к тому великому событию.

Гости поблагодарили Президента и руководство РА за прекрасно организованный прием, за отзывчивость и теплоту.

– Мы привыкли к разъездам, – отметила Агунда Кулаева, – но еще нигде мы не ощущали столько любви… Прием нам оказывают поистине президентский… Каждый из нас может почувствовать себя президентом… А ведь мы только приехали, еще никак себя не проявили. И от этого – еще больше ответственности.

Зашла речь и о том, что с каждым годом интерес к фестивалю растет, как растет и сам фестиваль. И дело не только в том, что в 2014 году фестиваль расширил границы. В том самом, 2014-м, выступления Хиблы Герзмава как полпреда Абхазии в мире проходили в рамках фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» на сценах Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и в Большом зале консерватории имени П. И. Чайковского в Москве. В 2015 году XIV фестиваль открылся в зале Музикферайн в Вене, а в 2016-м – в Санкт-Морице в Швейцарии.

И в самой Абхазии у фестиваля все больше поклонников и почитателей, все шире круг желающих наслаждаться волшебной музыкой. Так что строительство большого концертного зала – одна из первоочередных государственных задач.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сообщила, что нынешним вечером вместе со счастливыми обладателями билетов непосредственно в Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба звездные выступления услышат в прямом эфире и другие абхазские поклонники музыки. Прямо у драмтеатра, перед знаменитыми сухумскими фонтанами уже смонтирован гигантский экран и установлены стулья для зрителей.

– Так что мы будем все вместе, – резюмировала министр, подчеркнув, что все это стало возможно благодаря поддержке Николая Ачба.

Николай Ачба тоже пришел к Президенту вместе с Хиблой. Примадонна, подчеркнув, что Николай – великий меценат и ценитель искусства, еще раз поблагодарила его. Музыканты отметили, что самые дерзновенные планы в области искусства невозможно реализовать без помощи талантливых представителей бизнеса.

***

После того, как гости покинули кабинет Президента, мне удалось улучить минутку и задать вопросы каждому – специально для читателей нашей газеты «РА».

Хибла Герзмава на вопрос чувствует ли она при напряженном ритме жизни покой и умиротворение хотя бы дома, в Абхазии, ответила, что, увы, как хозяйка фестиваля она чувствует двойную ответственность и вдвойне переживает.

– Я хочу, чтобы все было хорошо организовано, чтобы все нюансы программы были отточены. Отдыхать будем в другой жизни, а сейчас мы работаем и дарим людям счастье музыки.

Агунда Кулаева еще раз подчеркнула, как ее трогает, что их, гостей фестиваля, в Абхазии называют не коллегами Хиблы, а именно друзьями.

– Единственная возможность достойно отплатить за это тепло – хорошо выступить перед абхазскими зрителями!

Агунда сказала, что впервые открыла для себя родину Хиблы, хотя была в Абхазии вместе с родителями в детстве. Они отдыхали в Гудауте, в санатории «Осетия», но запомнила она только море и солнце.

Алексей Татаринцев: – Я в Абхазии первый раз и поражен любовью, с которой нас встречают. Пожалуй, нигде я так не ощущал, как ощутил здесь, что значат привычные слова «братские отношения двух народов». Абхазский народ с таким большим сердцем, с такой огромной распахнутой душой, и эта душа поможет нам ответить взаимностью во время концерта, мы с такой же любовью будем петь для вас.

Большое спасибо Хибле и, конечно, огромное счастье, что она есть у вас…

Фабио Мастранджело – один из самых востребованных современных дирижеров – в Абхазии тоже по приглашению Хиблы и тоже впервые. Трудно найти мировые сценические площадки, на которых маэстро не доводилось выступать. Одной из них – сцене Абхазского государственного драматического театра – предстоит покориться его дирижерской палочке тем самым вечером.

Я спросила, как чувствует себя такой опытный музыкант перед концертом.

– Конечно, волнение присутствует. Но это радостное волнение, это желание выступить как можно лучше, подарить как можно больше радости слушателям. Надеюсь, что нам с прекрасным коллективом Московского камерного оркестра Musica Viva, с которым я выступаю сегодня, это удастся.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА